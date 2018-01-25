Eski Kolordu Komutanına ‘Darbe Teşebbüsü’nden 12 Yıl Hapis

Son Güncelleme 2 saat önce 25.01.2018 00:24 |2 saat önce

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hazırlanan görev listesinde adı ‘Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanı’ olarak işaretlenen dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 12.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hazırlanan görev listesinde adı ‘Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanı' olarak işaretlenen dönemin 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Darbe teşebbüsünden sonra tutuklanan ve hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan eski 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Adana'da tutuklu bulunan Yılmaz görüntülü sistemle katıldı. Duruşmada ilk sözü alan savcı, Yılmaz'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcının ardından savunma yapan Yılmaz, 18 aydır hakkında delil bulunamadığını belirterek, darbeye katılmadığını bilakis önlemeye çalıştığını söyledi. Yılmaz, "Aldığım tedbirlerle kanunsuz hiçbir olay meydana gelmedi. Türkiye'de bu şekilde emir veren kimse yok. Cumhurbaşkanı bile çağrı yapmadan ben tüm tedbirleri aldım. Kanunsuz hiçbir emir vermedim ve darbeye karşı durdum. 16.30'da darbe kalkışmasını öğrenen Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklere bir emir vermedi. Buna rağmen darbeye karşı Türkiye'de ilk emir veren kişi benim. Diyarbakır Valisi, asayiş toplantısında darbeye karşı durduğum için bana teşekkür etti. Cumhuriyet Başsavcısı'nın talebi üzerine 8'inci Ana Jet Üssü'ndeki gözaltılar yapmak üzere adliye binasına geldim. Darbecilerin istediği helikopterleri Ankara'ya göndermedim. Ne FETÖ'cü ne de darbecilerle hiçbir alakam yok. Darbeye karşı duruşum açık ve nettir. Cumhuriyet Başsavcısı telefon açarak bana görev verdi. Saat 22.40'ta darbeye karşı emir veren kişi nasıl bu şekilde suçlanabilir? Duruşmada dinlenen 20 tanık suç işlemediğimi söyledi. Bu bana yapılan haksızlıktır. 15 Temmuz'da saklanmadım, gizlenmedim, birliklerimin başına geçtim ve darbeye karşı durdum. Sıkıyönetim kararını uygulatmadım. Benden önce darbeye karşı yazılı emir veren kimse yok. 5 helikopteri göndermeyerek Ankara'daki darbenin önlenmesine destek verdim" dedi.

Adının sıkıyönetim listesine bilgisi dışında yazıldığını ifade eden Yılmaz, "Atatürkçü bir komutana büyük bir oyun oynanmıştır. Ne FETÖ'cü ne de darbeciyim. Laik demokratik Cumhuriyet'e inanan Atatürkçü bir Türk generaliyim. Gerçek FETÖ'cüler, itirafçı olanlar, FETÖ ile fotoğraf çektirenler, maddi destek sağlayanlar, birlikte yemek yiyenlerin hepsi serbest. Fakat darbeye karşı çıkan ben 18 aydır tutukluyum" şeklinde konuştu. Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, İbrahim Yılmaz'ı 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı daha sonra 12.5 yıla indirdi. Yılmaz, darbe girişimini yapan ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin belgelerinde Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanı olarak geçiyordu. Sıkıyönetim komutanı olacağı darbe bastırılmadan önce Yılmaz'a bir mesajla iletildi. Mesajın bulunmasının ardından gözaltına alınan Yılmaz, savcılığa verdiği ifadede, mesajla ilgili şunları söyledi; ”Yurtta Sulh Konseyi listesinde bana sıkıyönetim komutanı olarak görev vererek iki şey planladıklarını düşünüyorum. Birincisi tıpkı Genelkurmay Başkanı gibi beni enterne edip sıkıyönetim komutanlığı görevi kabul ettirmek veya etkisiz hale getirmek, ikincisi ise darbe teşebbüsünün olumsuz sonuçlanması durumunda ileride itibarsızlaştırmak olduğunu düşündüm.”