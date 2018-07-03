Eski Malezya Başbakanı Gözaltına Alındı

Malezya’nın eski başbakanı Necip Rezak zimmetine para geçirdiği iddialarıyla Kuala Lumpur’daki evinde gözaltına alındı.
9 Mayıs seçimlerini kaybetmesinin ardından Rezak hakkında 2009’da başbakanlık yaptığı dönemde kurduğu 1MDB kamu kalkınma fonundan milyarlarca doları zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Lüks sevdasıyla bilinen Rezak ve eşinin ülkeyi terk etmesi yasaklandı, çiftin sahip olduğu altı evden kamyon dolusu para yüklü bavul, mücevherler ve yüzlerce pahalı tasarımcı çantasına el konuldu. El konulan para, aksesuar ve eşyanın 272 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Yolsuzlukla mücadele polisi Rezak’ı saatlerce sorguya çekti.
Necip Rezak hakkında Çarşamba günü çıkacağı mahkemede resmi suçlama yöneltilecek. Rezak, koltuğunu kaybetmesinin ardından gözaltına alınan az sayıdaki güneydoğu Asya liderinden biri olacak. Polis Rezak’ın gözaltına alınmasının nedeninin 1MDB’ye bağlı SRC International’dan kendi banka hesaplarına 10,6 milyar dolar aktardığı şüphesi olduğunu açıkladı.
Rezak ise iddiaları reddediyor ve bunun hükümetin kendisine ve ailesine karşı siyasi intikam alma yöntemi olduğunu söylüyor.
Necip Rezak’ın başbakanlığı döneminde 2015 yılında sızan bazı belgeler 1MDB’den özel banka hesabına 700 milyon dolar para aktarıldığını ortaya koymuştu. Bu iddialar büyük protesto gösterilerine neden olmuş, göstericiler Rezak’ın istifasını istemişti. Ancak Rezak, iddialar karşısında yönetimini daha otoriter hale getirmişti.
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