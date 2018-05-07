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Eski Musul’da son 9 ayda 950 ceset çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 05:22 | Son Güncelleme

Arama kurtarma ekipleri, eski Musul’da son 9 ayda 950 ceset çıkardı. Çıkarılan cesetlerin büyük bölümünün IŞİD'li teröristlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Eski Musul’da son 9 ayda 950 ceset çıkardı

Irak güvenlik güçlerinin Musul’u IŞİD'ten kurtarmak için yaptığı harekat, geçen ağustosta sona erdi. Ancak savaşın izleri henüz silinmedi. Musul kenti, bir yandan yaşamı normale döndürmeye çalışırken öte yandan da enkaz kaldırmaya ve savaşta ölenlerin cesetlerini toplamaya çalışıyor. ABD’nin New York Times Gazetesi’nin haberine göre, ekipler özellikle IŞİD'in harekatın son gününe kadar çatıştığı eski Musul’da son 9 ayda 950 ceset çıkardı.

Büyük bölümünün IŞİD teröristlerine ait olduğu tahmin edilen cesetlerin kimlik tespiti de kimsenin bu kişilere sahip çıkmamasından ötürü güçlükle ilerliyor. Zamanla çürüyen cesetlerin kimlik çalışması bu yüzden DNA testleri sayesinde yürütülebilecek. Ekipler, cesetlerden örnekler alıyor ve fotoğraflarını çekiyor. Musul Belediyesi, çatışma alanlarından toplanan moloz ve çöpler için de yer arıyor. Çünkü çöp ve molozların aralarında kalan ceset parçalarının, hastalık yayma riski bulunuyor.

IRAK SURİYE’DE IŞİD'İ VURDU

Öte yandan Irak savaş uçaklarının, Suriye’de IŞİD'e ait mevzileri bombaladığı bildirildi. Irak F-16’ları, Suriye’deki El-Dişişe bölgesinde IŞİD yöneticilerinin bulunduğu mevzilere saldırılar düzenledi. Irak savaş uçakları, geçen hafta da Suriye’deki IŞİD mevzilerini hedef almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Musul IŞİD DEAŞ DAEŞ

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