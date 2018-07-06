Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e 10 yıl hapis cezası

Pakistan'da, yolsuzluk suçlarından yargılanan eski başbakan Navaz Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Navaz Şerif'e yönelik suçlamalar Londra'da satın aldığı dört lüks daireyle ilgiliydi.
Aynı davada yargılanan eski başbakanın kızı Maryam Şerif'e de 7 yıl hapis cezası verildi.
Hakkındaki suçlamaları "Siyasi maksatlı" diyerek reddeden Şerif, Londra'da kanser tedavisi gören eşi ile birlikte olduğu için kararın ertelenmesini talep etmişti.
Şerif'in kararı temyize götürmesi bekleniyor.
Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti
Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!
Eylül Yağlıkara vahşetinde pes dedirten ayrıntı!
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
Aşk Adası yarışmacısı Megan Hanson'un eski fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı
Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum