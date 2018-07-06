Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e 10 yıl hapis cezası

Pakistan'da, yolsuzluk suçlarından yargılanan eski başbakan Navaz Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Navaz Şerif'e yönelik suçlamalar Londra'da satın aldığı dört lüks daireyle ilgiliydi.

Aynı davada yargılanan eski başbakanın kızı Maryam Şerif'e de 7 yıl hapis cezası verildi.

Hakkındaki suçlamaları "Siyasi maksatlı" diyerek reddeden Şerif, Londra'da kanser tedavisi gören eşi ile birlikte olduğu için kararın ertelenmesini talep etmişti.

Şerif'in kararı temyize götürmesi bekleniyor.

