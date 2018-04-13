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Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Pakistan'da geçen yıl görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Navaz Şerif, ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Anayasa Mahkemesinin 5 yargıcı, Anayasa'nın 62. maddesi uyarınca Şerif'in ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Tahrik-i İnsaf Partisi lideri Cihangir Tarin'in de ömür boyu siyasetten men edilmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına aile üyelerinden bazılarının adı karıştığı gerekçesiyle Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, Şerif'in adı geçen aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin Yolsuzluk Mahkemesine gönderilmesine de hükmetmişti. Şerif'in yanı sıra damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinde dava açılmıştı.

NAVAZ ŞERİF KİMDİR?

Navaz Şerif, 25 Aralık 1949 tarihinde Pakistan- Lahor'da dünyaya geldi. Daha önce iki kere Pakistan başbakanı seçilen Şerif, başbakanlığının ilk dönemini 1 Kasım 1990-18 Temmuz 1993 tarihleri arasında, ikinci dönemini ise 17 Şubat 1997 ile 12 Ekim 1999 tarihleri arasında yapmıştır. Son başbakanlık dönemini ise 5 Haziran 2013 - 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapmıştır. Navaz'ın siyasi partisi, Navaz Grubu- Pakistan Müslüman Birliği'dir.

Navaz Şerif'in uluslararası arenada tanınmasını sağlayan olay, 1998 senesinde Hindistan'ın nükleer testlerine tepki olarak gerçekleştirdiği nükleer denemeler, Kargil Savaşı sırasında Hindistan'a karşı tutumu ve Pervez Müşerref tarafından yapılan darbeyle zamanından önce başbakanlıktan düşürülüşüdür. 28 Temmuz 2017 tarihinde Pakistan Anayasa Mahkemesi tarafından Panama Belgeleri nedeniyle yapılan yolsuzluk suçlamaları gerekçe gösterilerek görevinden alınmıştır.

Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildiNavaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bende bizim meclis başkanını ömür boyu men ettiler sandım da sevindim yau.
Pakistan bile Türkiyeden daha ileride. bizde yolsuzluk yapanları el ele tutuşturup halka teşhir ediyorlar...
Bizde yolsuzlukla mücadele eden savcı içeri tıkılıyor.Halkında yarısı buna seviniyor.
Pakistan da bile hukuk var, bizde guguk
gel AKP den aday ol
muhammed Ali Cinnah ın kemikleri sızlıyordur,pakistan bitmiş,gücü yeten öbürünü tepeliyor.
AKP izmitten pişmaniyeyi denizliden horozu malatyadan kaysı amasyadan elmayı millet vekilliği adaylığına koysa bile seçilir. kimse demez bunlar vatandaşın hakkını nasıl savunacak diye
yargıçı asın abd li tavır sergilemedi diye men edin alıştık gün gelecek o yargıcıda göreceğiz çok yakındır
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