Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’e Hapis Cezası

Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede suçlu bulunarak on yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Başbakan Şerif, Londra'da satın aldığı lüks dairelerin alımlarında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanıyordu.
Eski Başbakan Şerif, hakkındaki yolsuzluk suçlamaların siyasi maksatlı olduğunu öne sürmüş, suçlamaları kabul etmemişti.
Mahkeme, kararını eski başbakanın gıyabında verdi. Mahkeme, Şerif'in kızı Meryem Navaz’a yedi yıl ve damadı Muhammed Safdar'ı da yanlış bilgi vermekten bir yıl hapse mahkum etti. Şerif’in kızı ve damadıyla yolsuzluk iddiaları ilk kez Panama’da bir hukuk firmasından sızdırılan ‘Panama Belgeleri’nde yer almıştı. Panama Belgeleri’nde, Şerif'in çocuklarının bazı off shore şirketleriyle bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Bu off shore şirketler aracılığıyla Londra'daki lüks dairelerin de bulunduğu bazı yabancı ülkelerde mülkleri satın almak için para aktarmakta kullanıldığı öne sürülmüştü.
Mahkeme eski Pakistan Başbakanı Şerif’i ayrıca yaklaşık 10,6 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Şerif’in kızı Meryem ise yaklaşık 2,6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Hakim ayrıca, Şerif ailesinin Londra mülklerine el konulmasını da emretti.
Hakim Muhammed Bashir yaptığı yazılı açıklamada, Şerif ve ailesinin lüks Londra mülklerini satın almak için kullandıkları paranın kaynağını açıklayamadıklarını ve alımları vergi makamlarına bildirmediklerini belirtti.
Mahkemenin karar duruşmasında bulunmayan Şerif, kızı Meryem’le birlikte ağır kanser hastası olan eşine bakmak için Londra'da bulunuyordu.
Eski başbakan, hakkında devam eden diğer davalar için de Pakistan’a döneceğini söyledi.
Şerif'in siyasi muhalifleri ise karar sonrasında kararı alkışladı. Şerif’in siyasi rakiplerinden Şeyh Raşid Ahmad, “Bugün mahkeme Pakistan'ın en büyük hırsızını mahkum etti ve cezalandırdı” dedi
Şerif'in kızı Meryem ise sosyal medya hesabından mahkeme kararına tepki gösterdi. Babasının modern görünmeyen güçlere karşı koyduğu için cezalandırıldığını söyledi.
Son seçimler, eski Başbakan Şerif'e vurulan en büyük darbe oldu. Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınmasından bu yana bir dizi dava ile karşı karşıya kalan eski başbakanın yurt dışında varlıklarına da el konulma kararı alınmıştı.
Pakistan Anayasa Mahkemesi, Şerif hakkında yolsuzluk soruşturmasının ardından herhangi bir kamu görevi üstlenmesini yasaklamış, karar sonrasında Şerif istifa etmişti.
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