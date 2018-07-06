Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’e Hapis Cezası

Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede suçlu bulunarak on yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Başbakan Şerif, Londra'da satın aldığı lüks dairelerin alımlarında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanıyordu.

Eski Başbakan Şerif, hakkındaki yolsuzluk suçlamaların siyasi maksatlı olduğunu öne sürmüş, suçlamaları kabul etmemişti.

Mahkeme, kararını eski başbakanın gıyabında verdi. Mahkeme, Şerif'in kızı Meryem Navaz’a yedi yıl ve damadı Muhammed Safdar'ı da yanlış bilgi vermekten bir yıl hapse mahkum etti. Şerif’in kızı ve damadıyla yolsuzluk iddiaları ilk kez Panama’da bir hukuk firmasından sızdırılan ‘Panama Belgeleri’nde yer almıştı. Panama Belgeleri’nde, Şerif'in çocuklarının bazı off shore şirketleriyle bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Bu off shore şirketler aracılığıyla Londra'daki lüks dairelerin de bulunduğu bazı yabancı ülkelerde mülkleri satın almak için para aktarmakta kullanıldığı öne sürülmüştü.

Mahkeme eski Pakistan Başbakanı Şerif’i ayrıca yaklaşık 10,6 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Şerif’in kızı Meryem ise yaklaşık 2,6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Hakim ayrıca, Şerif ailesinin Londra mülklerine el konulmasını da emretti.