Eski Playboy modeli McDougal, 'Trump'la 10 aylık ilişkisini' medyaya anlatabilecek

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006'da 10 ay süren bir ilişki yaşadığını öne süren eski Playboy modeli Karen McDougal, geçen ay başlattığı yasal süreç sonrası artık 2016'da Amerikan madya kuruluşu AMI ile imzaladığı anlaşmaya taraf değil. McDougal, anlaşmayı, medyaya konuşmasını engelleyen bir "tuzak" olarak nitelendirmişti.

Karen McDougal, 2016'daki Başkanlık Seçimleri AMI ile yaşadıklarını özel haber olarak yayımlamaları için 150 bin dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Eski Playboy modeli McDougal, haberin yayımlanmaması üzerine kendisine medyaya konuşmaması için bir "tuzak kurulduğunu" öne sürmüştü.

McDougal, Trump ile 10 ay süren bir ilişki yaşadığını ve Trump'ın kendisine seks karşılığında para vermeye çalıştığını öne sürmüştü.

Trump'ın eşi Melania'dan da özür dileyen McDougal, "Bana yapılmasını istemezdim" ifadelerini kullanmıştı.

150 bin dolar**ı geri ödemeyecek**

Tarafların uzlaşması sonucu, McDougal kendi hikayesinin tüm haklarına sahip olacak. AMI'ın ödediği 150 bin doları da geri vermeyecek.