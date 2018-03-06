Eski Rus ajanı İngiltere'de yoğun bakımda

İngiliz basınına göre Rus casusların ismini İngiliz istibaratına veren eski ajan, bilinmeyen bir maddeyle zehirlendi.Casus takası sonrası İngiltere'ye yerleşen eski Rus ajanı, yarı baygın bir şekilde bulunmasının ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili İngiliz basınında yer alan haberlerde Sergey Skripal adlı eski ajanın henüz tespit edilemeyen bir maddeye maruz kaldığı belirtildi. Vücudunda herhangi bir yaraya rastlanmamış olması, akıllara eski KGB ajanı Alexander Litvinenko'nun 2016 yılında radyoaktif bir madde ile zehirlenerek öldürülmesini getirdi.

İngiliz basını 66 yaşındaki Sergey Skripal'in, kimliği açıklanmayan 33 yaşındaki bir kadın ile birlikte İngiltere'nin Salisbury kentindeki bir bankın üzerinde bilinci kapalı bir şekilde bulunduğunu duyurdu. Yoğun bakıma alınan hastaların durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

İngiliz yetkililer olay sonrası bölgedeki bir pizzacı dükkanı güvenlik amacıyla mühürlendi. Şehir merkezinin bir kısmı da kapatıldı. Bölgede inceleme yapan ve örnek toplayan ekiplerden bazı üyelerin, sarı renkte kimyasal maddelere karşı koruyucu elbiseler giymesi dikkat çekti. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir kimyasal maddenin izine rastlanıp rastlanmadığı açıklanmadı.