Eski Rus ajanı zehirleyen gaz bulundu

Rusya ise İngiliz istihbaratı ile işbirliği yapan Skripal’in zehirlenmesinde rolü olmadığını açıkladı.İngiltere'de yoğun bakımda tedavisi süren eski Rus ajanı Sergey Skripal'in sinir gazı ile zehirlendiği tespit edildi.

İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamada "Bu vakayı, sinir gazı ile cinayet teşebbüsü olarak ele alıyoruz" denildi. Londra polisinden Mark Rowley, eski ajanın hangi tip sinir gazı ile zehirlendiğini açıklamadı. Ancak Rowley, maddenin tespit edilmiş olmasının, kaynağını bulmayı kolaylaştıracağını dile getirdi.

The Times gazetesinde yer alan habere göre polis, geçtiğimiz hafta Moskova'ya seyahat eden ve Rusya'daki arkadaşlarından hediyeler getiren eski ajanın kızı Yulia Skripal'in farkında olmadan sinir gazını taşımış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

Sinir gazı kalp yetmezliği, solunumun durması, spazm, istemsiz kasılma ile ölüme neden olan zehirli bir madde olma özelliğini taşıyor.

Sergey Skripal adlı eski Rus ajanı, 33 yaşındaki kızı Yulia Skripal ile birlikte Pazar günü İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankın üzerinde bilinci kapalı bir şekilde bulunmuştu.