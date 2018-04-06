Eski Rus Casus Hayati Tehlikeyi Atlattı

Geçen ay İngiltere'nin Salisbury kentinde kızı Yulia ile birlikte zehirlenen eski Rus casus Sergey Skripal hayati tehlikeyi atlattı. Açıklama Salisbury Bölge Hastanesi’nden geldi. Başhekim Christine Blanshard, Sergey Skripal’in tedaviye iyi yanıt verdiğini, hızla iyileştiğini ve durumunun artık kritik olmadığını duyurdu.

Blanshard, bir hafta önce kendine gelen Yulia Skripal'in durumunun da daha iyiye gittiğini belirtti, ancak taburcu edileceği tarihin belli olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İngiltere’yi sahte kanıt üretmekle suçladı. Lavrov, İngiltere’nin tüm gerçekleri dürüstçe ve açıkça masaya koyması gerektiğini söyledi.

Belarus (Beyaz Rusya) ziyareti sırasında konuşan Lavrov, İngiliz yetkilerin savunulamayacak tutumlarını desteklemek için çılgınca çırpındığını söyledi. Lavrov, “Eğer İngiltere ve Batılı müttefikleri, Rusya’nın, işlemediği bir suçu itiraf edeceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar” dedi.

Dün de Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi toplantısında, İngiltere’nin ateşle oynadığını söylemişti.