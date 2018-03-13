Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya saldırıda kullanılan Noviçok sinir gazı nedir?

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik saldırıda kullanılan zehirli kimyasal maddenin Noviçok olarak bilinen sinir gazı olduğunu söyledi.

Sergey ve Yulia Skripal'in 4 Mart'ta Salisbury'deki saldırı sonrası durumları hala kritik. Saldırıda kullanılan kimyasal madde, Porton Down'daki savunma ve bilim laboratuvarında uzmanlar tarafından incelendi.

'Askeri seviyede' kullanılan bu sinir gazıyla ilgili bilinenler:

1) Sovyetler Birliği'nde geliştirildi

Noviçok Rusça'da 'yeni gelen' ya da 'acemi' demek. Bu ifade, 1970ler ve 1980lerde Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen ileri seviyedeki sinir gazı grubu için kullanılıyor.

'Foliant' adlı Sovyet programı tarafından geliştirilen bu gazlar 'dördüncü jenerasyon kimyasal silahlar' olarak biliniyor.

ABD'den savunma yetkilileri 1999'da Özbekistan'a gidip Sovyetler Birliği'nin en büyük kimyasal silah deneme tesislerinden birinin boşaltılması ve zararlı maddelerden arındırılmasına yardım etmişti.

Sovyetlerden ayrılan eski bir üst düzey yetkiliye göre tesis, küçük oranlarda Noviçok gazının üretimi için kullanılıyordu. Bu sinir gazları uluslararası müfettişlerin faaliyetlerinde denetime takılmamak için tasarlanmıştı.