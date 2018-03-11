Eski Rus casus Skripal'e suikast girişimi: Restoranda sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı

BBC, İngiltere'de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının komaya girmesine neden olduğu belirlenen sinir gazına ait izlerin, ikilinin olaydan önce yemek yedikleri bir restoranda tespit edildiği bilgisine ulaştı.

Geçtiğimiz Pazar günü Salisbury ilçesindeki bir alışveriş merkezinde aniden hastalanan ve sokaktaki bir bankta bilinçsiz yatarken bulunan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e sinir gazıyla müdahale edildiği ortaya çıkmıştı.

Polisin cinayete teşebbüs olarak değerlendirdiği olay, ikilinin Salisbury'deki Zizzi restoranında yemek yemesinden iki saat sonra gerçekleşti.

Adli incelemeler sonucu restoranın bir bölümünde sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı. Yetkililer o sırada restoranda bulunan kişilerinse risk altında olmadığını belirtti.

İngiliz askeri birimleri üç gündür polise soruşturma için destek veriyor. 250'den fazla terörle mücadele birimlerinden 250'den fazla polisin dahil edildiği soruşturma kapsamında 240'tan fazla tanık dinlendi ve 200 kadar kanıt parçasına ulaşıldı.

Yaklaşık 180 askeri personel de sinir gazına maruz kaldığından şüphelenilen olay yerindeki araç ve objeleri kaldırıyor.