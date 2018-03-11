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Eski Rus casus Skripal'e suikast girişimi: Restoranda sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı

11.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Salisbury ilçesinde aniden hastalanan ve komaya giren eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın maruz kaldığı belirlenen sinir gazına ait kalıntılar, olaydan iki saat önce beraber yemek yedikleri restorandan çıktı.

Eski Rus casus Skripal'e suikast girişimi: Restoranda sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı

BBC, İngiltere'de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının komaya girmesine neden olduğu belirlenen sinir gazına ait izlerin, ikilinin olaydan önce yemek yedikleri bir restoranda tespit edildiği bilgisine ulaştı.

Geçtiğimiz Pazar günü Salisbury ilçesindeki bir alışveriş merkezinde aniden hastalanan ve sokaktaki bir bankta bilinçsiz yatarken bulunan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e sinir gazıyla müdahale edildiği ortaya çıkmıştı.

Polisin cinayete teşebbüs olarak değerlendirdiği olay, ikilinin Salisbury'deki Zizzi restoranında yemek yemesinden iki saat sonra gerçekleşti.

Adli incelemeler sonucu restoranın bir bölümünde sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı. Yetkililer o sırada restoranda bulunan kişilerinse risk altında olmadığını belirtti.

Sergey Skripal ve kızının sağlık durumu kritik.

İngiliz askeri birimleri üç gündür polise soruşturma için destek veriyor. 250'den fazla terörle mücadele birimlerinden 250'den fazla polisin dahil edildiği soruşturma kapsamında 240'tan fazla tanık dinlendi ve 200 kadar kanıt parçasına ulaşıldı.

Yaklaşık 180 askeri personel de sinir gazına maruz kaldığından şüphelenilen olay yerindeki araç ve objeleri kaldırıyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, hükümetinin cinayet teşebbüsünün sorumlularını bulmak için büyük çaba sarfettiğini ve kaynaklarının büyük bölümünü ayırdığını söyledi.

Sergey Skripal İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunmuştu. Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiltere istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.

66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Rusya'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.

Çifte ajan Skripal ve kızına suikast girişimi, İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkilerde de ikileme neden oldu.

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