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Eski Rus casusa suikast girişimini soruşturan İngiliz polisi ordudan yardım istedi

09.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

İngiltere'de, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızını hedef alan suikast girişimine yönelik soruşturma kapsamında 180 kadar asker Salisbury kentine gönderildi. Askerler, kimyasal ve biyolojik savaş konusunda uzman ekipler.

Eski Rus casusa suikast girişimini soruşturan İngiliz polisi ordudan yardım istedi

İngiltere'de, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızını hedef alan suikast girişimine yönelik soruşturma kapsamında 180 kadar asker Salisbury kentine gönderildi.

BBC'nin edindiği bilgilere göre, soruşturmada görev yapacak personel arasında Kraliyet Deniz Piyadeleri ile kimyasal savaş va kimyasal temizlik konusunda uzman askerler de bulunuyor. BBC muhabiri Daniel Sanford soruşturmada yer alacak askerlerin "kimyasal, biyolojit, radyolojik ve nükleer savaş uzmanları" olduklarını aktardı.

Polis yetkilileri, "Salisbury'deki olay yerinden bazı araç ve objelerin kaldırılması için" ordudan yardım istendiğini açıkladı.

Rus askeri istihbaratında görev yapan eski Albay Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal, Pazar günü bir tür sinir gazına maruz kaldıktan sonra bayılmıştı.

Salisbury'deki bir hastanede yatan ikilinin durumları ağır.

Skripal'in evi ve aracı da kordon altına alındı.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd saldırı için "öfke verici" demişti.

Evi, arabası ve mezarlar kordon altında

66 yaşındaki Sergey Skripal ve kızının geçen Pazar günü bir pub ve restoranı ziyaret ettikten sonra bir alışveriş merkezine girdikleri biliniyor. Skripal'in Salisbury'de eşi ve oğluna ait mezarlar da polis kordonu altına alındı.

Skripal Rus hükümeti tarafından, İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6'e gizli bilgiler vermekten hüküm giymiş ancak bir "casus değişimi" anlaşmasıyla İngiltere'ye gönderilmişti.

Polis, olayın ardından 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak bunların sadece üçünün tedavi edildiğini belirtti.

Pazar günü olaya müdahale eden polis ekibinden Dedektif Nick Bailey'nin de bilincinin açık olduğu ancak bir siniri gazına maruz kalması nedeniyle çok kaygı duyduğu ifade edildi.

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