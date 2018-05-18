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Eski Rus çifte ajan Skripal taburcu edildi

18.05.2018 14:29 | Son Güncelleme

Mart başında İngiltere'de zehirlenen eski Rus çifte ajan Skripal taburcu edildi.

Eski Rus çifte ajan Skripal taburcu edildi

Skripal'ın kızı daha önce iyileşerek hastaneden çıkmıştı.Mart ayı başında İngiltere'nin Salisbury kentinde kızıyla birlikte uğradığı kimyasal saldırıda ağır şekilde hastalanan eski Rus çifte ajan Sergey Skripal, tedavi edildiği hastaneden taburcu edildi. Britanya Ulusal Sağlık Servisi tarafından yapılan açıklamada "Skripal'ın hastaneden ayrılabilecek kadar sağlığına kavuşmasının harika bir gelişme olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, hasta ile doktor arasındaki gizlilik uyarınca Skripal ve kızının tedavi yöntemlerinin ayrıntıları hakkında bilgi verilemeyeceği ifade edildi. Hastane sözcüsü sinir gazıyla zehirlenen ağır hastaların tedavisinde stabil duruma getirilmelerinin ve bedenlerinde zehirlileri ikame edici enzim gelişene kadar hayatta kalmalarının sağlanmasının önemine işaret etti.

Skripal ve kızı 4 Mart'ta bir alışveriş merkezi yakınındaki bankta bilinçsiz bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Skripal'ın kızı kısa zamanda toparlanarak Nisan ayında hastaneden çıkmıştı. Britanya ve diğer bazı devletler saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Moskova yönetimi suçlamaları ret ediyor.

DW, dpa, Reuters/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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