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Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2018 19:18 | Son Güncelleme

ABD'li eski sunucu ve model Rebecca Zeni, kaldığı huzurevinde köpeklerde bulunan 'uyuz böcekleri' tarafından canlı şekilde yenilerek öldü.

Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi

Bir zamanların en ünlü model ve sunucusu olarak gösterilen Rebecca Zeni, 93 yaşında kaldığı huzurevinde böcekler tarafından canlı canlı yenerek öldü.

93 yaşında ölen kadının bunama sorunu yaşadığı ifade edildi. Talihsiz kadın 2010 yılından beri aynı huzurevinde yaşıyordu.

bıcek

HUZUREVİNDEN 'İHMAL' İDDİASI

İddiaya göre sağlık yetkilileri insan vücuduna giren böcek türlerinin modelin yatağında türemeye başladıklarını ve ölümüne sebep olduklarını bildikleri halde huzurevi hakkında herhangi bir soruşturma açmadılar.

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Anahtar Kelimeler:
sunucu Rebecca Zeni

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