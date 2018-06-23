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Eski Vatikan diplomatı çocuk pornografisinden suçlu bulundu: 5 yıl hapis, 5 bin Euro para cezası

23.06.2018 19:00 | Son Güncelleme

Vatikan'ın ABD temsilciliğinde görev yaparken çocuk pornografisi görüntüleri elde etmek ve paylaşmakla suçlanan eski diplomat Monsenyör Carlo Alberto Capella, dün başlayan davada suçlamaları kabul etti. Capella davasına, Papa Francesco'nun pedofiliyle sert mücadele sözlerinin ne derece eyleme geçirileceğinin bir göstergesi olarak bakılıyor.

Eski Vatikan diplomatı çocuk pornografisinden suçlu bulundu: 5 yıl hapis, 5 bin Euro para cezası

Vatikan'ın ABD temsilciliğinde görev yaparken çocuk pornografisi görüntüleri elde etmek ve paylaşmakla suçlanan eski diplomat Monsenyör Carlo Alberto Capella 5 yıl hapis ve 5 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

2016'da Washington'daki Vatikan temsilciliğinde diplomat olarak görevlendirilen din adamı, çocuk pornografisiyle ilgili yasaları ihlal ettiği iddiaları ortaya çıkınca geçen yıl Vatikan'a geri çağrılmıştı. Monsenyör Capella, Vatikan makamlarınca açılan soruşturmanın ardından geçen Nisan ayında tutuklanmıştı.

Capella'nın Vatikan Mahkemesi'nde yargılanmasına dün başlandı. Dünkü duruşmada Capella, suçlamaları kabul ederek, 2016'da Vatikan'ın Washington temsilciliğinde görevlendirilmesinin ardından "içsel bir krize girdiğini", kendisini yalnız, boşlukta ve yararsız hissettiğini söyledi. Capella, Washington'da görevlendirilmeden önce ise "böyle marazi şeylere ilgi duymadığını" iddia etti.

'Komik görüntülere bakmak için internete girdim'

Capella, bu dönemde haberlere ve "komik görüntülere" bakmak için internete girmeye başladığını, ardından da Tumblr gibi sosyal ağlara girdiğini ve buralarda pornografik görüntülerle karşılaştığını anlattı. Capella, daha sonra da bu sitelerin sohbet bölümlerinde cinsel içerikli sohbetlere katıldığını ve bu kişilerle birbirlerine çocuk pornografisi görüntüleri alıp vermeye başladıklarını söyledi.

Duruşmada ifadesine başvurulan Vatikan jandarmasından bilgisayar uzmanı Gianluca Gauzzi, Monsenyör Capella'ya ait cihazlarda 40-55 adet fotoğraf ve video bulduklarını belirtti.

Bugün yapılan ikinci duruşmada ise savcılık 5 yıl 9 ay hapis istedi. Mahkemenin kararı ise 5 yıl hapis ve 5 bin Euro para cezası şeklinde oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ağustos 2017'de Capella ile ilgili şüpheleri Vatikan'a bildirmiş ve yargı yolunun açılabilmesi için Capella'nın diplomatik dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti. Ancak Vatikan bu talebi reddederek Capella'yı Vatikan'a geri çağırmıştı.

Capella'nın bir kiliseyi ziyaret için gittiği Kanada'da da benzer suçlar işlediği şüphesiyle geçen Eylül ayında da Kanada'da din adamı hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Vatikan ise suçlamalara konu olan eylemler yurt dışında da işlense, Capella'nın yargılanmasının Vatikan'ın görev alanına girdiğini savunuyordu.

Capella davasına, Papa Francesco'nun pedofiliyle sert mücadele sözlerinin ne derece eyleme geçirileceğinin bir göstergesi olarak bakılıyordu.

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