HABER

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2018 05:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçladı; Trump ise iddiaları yalanladı.

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan ve 14 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan "Dengesiz" (Unhinged) adlı kitabın bazı bölümleri medyaya yansıdı. Beyaz Saray'daki günlerini anlattığı kitabında Trump'ı "ırkçı" olarak tasvir eden Newman, Trump'ın çalışma yöntemlerine ve yaklaşımlarına da güçlü eleştiriler getiriyor.

'ZENCİ' İFADESİNİ KULLANIYORDU

Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump'ın sunduğu "Çırak" adlı programda yarışmacısı olduğunu ve burada iken Trump'ın Afro-Amerikalılar için "zenci" ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtti. Newman ayrıca, Beyaz Saray'da Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile getirdiğini ifade etti.

Trump'ın "akli dengesinin kötüye gittiğini" iddia eden Newman, bir toplantıda Trump'ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü ileri sürdü.

Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017'de görevine son verildikten sonra Trump hakkında konuşmaması için kendisine "sus payı" olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini, ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

TRUMP'TAN NEWMAN'A TEPKİ

Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman için "ayak takımı" ifadesini kullandı. Newman'ı yalan söylemekle suçlayan Trump, kitapta anlatılanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Trump Beyaz Sarayında az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış ve seçilmesinin ardından Beyaz Saray'da da Trump'ın yardımcıları arasında kendine yer bulmuştu.

AA

PARTNERYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyorYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor
IŞİD İçinde Muhalif Seslerin Sayısı Artıyor mu?IŞİD İçinde Muhalif Seslerin Sayısı Artıyor mu?
Amerikalı Seçmen Hala Rusya’nın Sosyal Medyadaki Yönlendirmelerine Maruz KalıyorAmerikalı Seçmen Hala Rusya’nın Sosyal Medyadaki Yönlendirmelerine Maruz Kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Amerika Amerika Birleşik Devletleri Omarosa Newman Beyaz Saray

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'ın atadığı CIA Direktörü Gina Haspel'in işkence yöntemleri ortaya çıktı

Trump'ın atadığı CIA Direktörü Gina Haspel'in işkence yöntemleri ortaya çıktı

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!

Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!

Kabe'de inanılmaz anlar!

Kabe'de inanılmaz anlar!

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!

Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.