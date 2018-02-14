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Eski Yunan Bakan’dan skandal açıklama: En iyi Türk ölü Türk'tür

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 22:11 | Son Güncelleme

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos, katıldığı bir radyo programında Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Pangalos'un 'En iyi Türk ölü Türk'tür' sözleri büyük tepki çekti.

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos, Skai Radyo’da bir programa katıldı. Eski Bakan Türkiye hakkında kullandığı skandal ifadelerle büyük tepki çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre “Yunanistan’ın büyük bir Türkiye sorunu var. Düşmanımız, biz ne kadar iyi niyet gösterirsek gösterelim vazgeçmiyor” diye konuşan Pangalos, “En iyi Türk ölü Türk’tür. Buna inanıyorum çünkü hiç iyi bir Türk ile karşılaşmadım” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

SKANDALLARIN SİYASETÇİSİ

1996 ile 1999 yılları arasında Yunanistan’da Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Theodoros Pangaos, daha önce de yaptığı sivri ve haddini aşan açıklamalarıyla biliniyor. Pangalos, 90’lı yıllarda yaptığı bir açıklamada Almanya’yı ‘bir çocuğun beynine sahip devasa bir güç” olarak tanımlarken Türkiye için ise “Kanlı ayakkabılarıyla Avrupa’nın halılarında yürüyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Pangalos, 2010 yılında ise Yunanistan’daki mali krizle ilgili olarak “Siyasiler ve vatandaşlar bu krizden aynı derecede sorumludur çünkü bu parayı hep birlikte yedik” yorumunda bulunmuş ve ülkesinde bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Eski Bakan 2013 yılında Yunanistan’ın 90’lı yıllarda, Atina ve Ankara’da bulunan ABD büyükelçilerinı yasa dışı yollarla dinlediğini iddia etmişti.

Pangalos’un Yunanistan’da büyük tepki çeken bir başka açıklaması da SYRİZA’dan Atina valiliği için aday olan Rena Dourou için “Afişlerde onun yüzünü görmektense bikini giyen vücudunu görmeyi tercih ederim” sözleri olmuştu.

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yunan bakan Theodoros Pangalos

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
Ataları ege denizinin dibinde olan bir insan için ilginç sözler.
ulan 24 saatlik işiniz var çakal taş üstünde taş gövde üstünde baş kalmaz en iyi yunan kafası kesilmil yunan olur akıllı ol sen kimsinde türk ün adını ağzına alıyorsun
Nasıl bi yara aldınız, nasıl bi korku bu :)
haklısın dombili bizi yok etmeden bizden kurtuluşunuz yok ensenizdeyiz.
Başımızdakiler delikanlı gibi konuşamadığı için havlıyorlar böyle.
ırkçı ve kinci dinci barbarlarda bu ülkede diyorlarki, En iyi Kürt ölü Kürttür. İnsan olmayı öğrenmeyen ırkçı ve kinci dinci barbarların zihniyeti budur,ey insanlar ırkınınızı başkasına dayatarak bir yere varmadınız varmazsınızda.
@bclaen ne mutlu TÜRK üm diyene
en iyi kürt vatanına ihanet etmeyen kürt dür
@asalonuc Ne mutlu türklüğüne bir diyeceğimiz yok,başkasınında kendi ırkıyla mutlu olmasına saygı duymayı öğrenin ey ırkçı zavalılar.
Doğru Söylüyor (Kendilerince!) Zira Türk'ün Dirisi 1000 Yıldır Kötek Üstüne Kötek Atıyor, Ötüken'den Doğu Avrupa'ya Yürüyen Ecdat'ın Varisleriyiz, Bulunduğumuz Coğrafyada Bir Zamanlar Bizans İmparatorluğu Vardı, Tabi ki Hala Var Ama Kuyruk Acısı!
Buyursunlar savaş bizim için düğündür , din Arap'ın , hukuk sizin , HARP TÜRKLÜĞÜNDÜR . Açlar nasıl bir istekle koşarsa aşa , TÜRK eri de öyle gider kanlı savaşa .
Yunan yüzme sevenler derneği başkanı. yüzme ata sporu bunlarda .
eee büyük tepkiyi kimden görmüş ? yunan halkındanmı ? la adam yunan tabiki bizi ölü görmek ister. yüzyıllar boyu koyun gibi gütmüşüz adamları karın ağrıları ondan. ha erkeklikleri varsa gelirler :)
valla dostum 1999. kasım 2001 şubat arası kıbrısta askerdim hiç unutmam tugay komutanımız çok güzel bir konuşma yaptı ve sonunda dediki sadece bu tugayla karşı tarafı fethimiz 15 dakika rahat olun ona göre askerlik yapın dedi yunan ab üyesi olabilir ama bence bir gcede talan edicek güçte tc ondan şüphem yok çok şükür ama bunlarda dayak yemeğe doymadı bir türlü
En iyi Yunanlı da anası Yunan babası Türk olan Yunanlıdır.
buda domuzu ağzından kemiğini kıçından yemiş yunanlı.
AKEPE SAYESİNDE BAKALIM DAHA NE KADAR ŞIMARACAKLAR. İZMİRİ ALMADAN AKEPE DEFOLUP GİTSE DE TÜRKİYE NEYMİŞ YUNANLILARA GÖSTERSEK ...
dedelerinde öyle diyodu
1071 malazgirt,1453 istanbulun fethi,500 yıl osmanlı egemenliğinde yaşa yetmedi kurtuluş savaşında hezimete uğra oda yetmedi 74 kıbrıs barış harekatı tamam nefret etmekte haklusın ama şu yediğin tokatları say otur oturduğun yerde haddini bil
Aynen öyle başbakan, yaşayanlardan çekeceğiniz var. Dikkatli olun
YAŞLI BUNAK. MUHATAP ALINACAK ADAM DEĞİL.
bunlara ne yedirip içiriyorlarsa kafası iyiymiş koyunun ahmağı kasabın masatını yalarmış bu da ahmak demiyor ki kafamızda hazır o kadar havalanmış TÜRK jeti var biri yanlışlıkla bomba düşürür felan
yürü be şişko
Dombay gibi olmuşsun hala YÜCE TÜRK MİLLETİNE laf sölüosn. Sen gel koçum biz sana bayramda beş kişi gireriz
Dedelerinizi denize döktük size de oraya gömeriz.
parazit yapma Türkiyenin önemli sorunları var.
AVRUPANIN KUÇUKUÇUSU MAMANIZMI BİTTİ..KENDİNİZE BAŞKA DÜŞMAN BULUN...TÜRKLER SİZE 8 NUMARA BÜYÜK GELİR..KAŞINMAYIN SİLAHSIZ YÜRÜYEREK GELİP ALIRIZ..SAĞLIĞINIZI..
1923 de biz 16 milyon idik , siz 10 milyon. Bugün biz 90 milyon olduk , siz yine 10 milyon. Kimin öldüğü belli
Ataları arkasına bakmadan kaçan egede türk korkusundan cesetleri olan avrupaya güvenerek havlayan tek başına bir hiç olan bu zavallı ölü görmek istiyorsa ege deki atalarına baksın
Beynin kafanda olsa boyle konuşamazdın, beynin senın işkembende, Kurbana beslenen sığır gıbı olmuşsun,
HAHHHAAA .'!!! SEN ÇANAKKALE VE EGE SULARINDA YATAN ATALARINI,UNUTMUŞ BİR ,ALZAHİMER HASTASI OLARAK GÖRÜYORUM PANGELOSS.!
güldürme bni donbili
bu bakanda hükümetteolmayan eski bir türkdüşmanı bakandır.. nerden buluyorsunuzböyle yanlı . moral bozucu haberleri mynett..mynett
yunanı denize döküyoruz kuyruk acısı olan başkalarından yani sözde bizim dediğimiz medyadan ses çıkıyor
Tamam yunan amca bakan; ulan Siz varya Türk'ün ölüsünden korkun
Yedirirler sana o lafını
akıllı ol aklını alırız
akıllı ol aklını alırız
kıprısta ölüyü diriyi gördümüz amatika olmasa yunan diye bi millet yoktu
Bu sebeple hiç bir Türk size iyi olmayacak dedesi yüzücü seni!
seni tlc den çağırıyorlarmış.Yağ aldırma operasyonunu belgesel yapacaklarmış.Sonra Türklere bakarsın önce aynaya bak...
Ege yi Yunan gölü yapmışlar. Adalarımızı işgal etmişler. Kıbrıs ı ablukaya almışlar. 10 yıldır Egede eğitim uçuşu yapan uçağımızın uçtuğunu duydunuz mu. İt dalaşı yapan uçaklarımızın GK mayın sitesinde yasaklanalı 10 yıl odu. Siteden o haberleri kaldıranların nerelere getirildiklerini bir araştırın. Troller Öyle keseriz biçeriz palavrası ile olmuyor bu işler. İcraat lazım icraat. Daha bu günler iyi günlerimiz.
ulan sizin dedelerinize yüzmeyi öğrettik.yine de yaranamıyoruz.ayıp be... :)
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