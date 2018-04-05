Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişinin öldürüldüğü saldırı hakkında neler biliniyor?

Gönen, Bayar'ın daha sonra Fakülte Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı öldürdüğünü, tabancasını beşinci bir kişiye daha doğrulttuğunu ancak silahın tutukluk yaptığını söyledi.

Dekanın odasında olmadığını gören Bayar, ilk olarak burada bulunan Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'yu vurarak öldürdü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Volkan Bayar, TSİ 15:00 sularında Meşelik Kampusu'na geldi ve 3. kata çıktı.

Şu ana kadar haber ajanslarının bildirdikleri, resmi açıklamalar ve görgü tanıklarının aktarımlarına göre bilinenleri 4 soruda derledik:

Bayar, elinde tabancayla binayı terk ettikten sonra güvenlikçiler tarafından takip edildi ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Daha sonra da sorgusu için emniyete götürüldü.

Saldırının nedeni ne?

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, olayla ilgili olarak 3 savcının görevlendirildiğini söyledi. Çakacak, "Olayın araştırması yapılıyor. Çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra sebepleriyle ilgili geniş bilgi verilecek. Görevde olan bir kişiydi. Son derece üzüntülüyüz" dedi.

Çakacak, saldırıyla ilgili ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağını vurguladı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel de Periscope üzerinden saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yücel, "Arkadaşlar ben iyiyim. Saldırgan Volkan Bayar isimli araştırma görevlisi. Akli dengesi yerinde değil. Pek çok kişiyi şikayet eden bir insan" dedi.

Volkan Bayar hakkında neler biliniyor**?**

Gerek Vali Çakacak gerekse de Rektör Prof. Dr. Gönen, saldırının Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Volkan Bayar olduğunu açıkladı.

Üniversitenin web sitesinde yer alan özgeçmişine göre 1981 doğumlu olan Bayar, Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi aldı.