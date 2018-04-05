Eskişehir’de Üniversite Saldırısı: 4 Ölü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir öğretim görevlisi silahlı saldırı düzenledi. Anadolu Ajansı saldırıda, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanın öldüğünü duyurdu.
Doğan Haber Ajansı da 15.00 sıralarında üniversitenin Meşelik Kampüsü’ne gelen öğretim görevlisinin ateş açtığını ve 4 kişinin öldüğünü bildirdi.
Saldırıyla ilgili bilgi veren Rektör Hasan Gönen, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih Bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş” dedi.
Saldırının nedeni henüz belirlenemedi. Gözaltına alınan saldırgan sorgulama için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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