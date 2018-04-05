Eskişehir’de Üniversite Saldırısı: 4 Ölü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir öğretim görevlisi silahlı saldırı düzenledi. Anadolu Ajansı saldırıda, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanın öldüğünü duyurdu.
Doğan Haber Ajansı da 15.00 sıralarında üniversitenin Meşelik Kampüsü’ne gelen öğretim görevlisinin ateş açtığını ve 4 kişinin öldüğünü bildirdi.
Saldırıyla ilgili bilgi veren Rektör Hasan Gönen, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih Bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip etmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş” dedi.
Saldırganın hedefindeki dekan Cemil Yücel, Twitter'dan paylaştığı videoda "Korkulan bir insandı. Akli dengesi yerinde değil" dedi.
Gazetecilere açıklama yapan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da, başsavcılığın olaya el koyduğunu, saldırının sebepleriyle ilgili olarak çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra geniş bilgi verileceğini söyledi.
Öte yandan olayın ardından kampüse gelen bazı öğretim üyeleri, saldırganla ilgili iddialarda bulundu. Anadolu Ajansı’nın haberine göre saldırgan Volkan B'nin kendisini de aradığını söyleyen Prof. Dr. Ayşe Aypay, "Onun hakkında adliyeye suç duyurusunda bulunmuştum. Hakkımızdaki iftiraları ve FETÖ'cü hakaretleri dolayısıyla savcılık ifadeye çağırmıştı, oradaydım hasbelkader yoksa bugün ben de 5’inci cenazeydim" ifadelerini kullandı.
Öğretim Görevlisi Dr. Neslihan Bay da saldırganın akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı yönünde şikayetlerde bulunduklarını, ancak hakkında soruşturma dahi açtıramadıklarını öne sürdü.
Yükseköğretim Kurulu ise bu iddiayla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bu dilekçeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca, işlem yapmakla görevli ve yetkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne gereği yapılmak üzere iletilmiştir. Rektörlük tarafından kişi hakkında daha önceden açılmış olan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir" dendi.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndan bir üyenin de, saldırıyla ilgili idari soruşturma için görevlendirildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YÖK Başkanı Saraç'tan Osmangazi Üniversitesi’ndeki silahlı saldırı hakkında bilgi aldığını kaydetti.
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