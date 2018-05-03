ETA Tasfiyesini Açıkladı

İspanya’nın Bask bölgesindeki ayrılıkçı grup ETA, İspanya’da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan 60 yıllık bağımsızlık mücadelesinin ardından organizasyonel yapılanmasını feshettiğini açıkladı.

Açıklama, ETA’nın geçen yıl silahları bırakması ve Avrupa’da son zamanların en kanlı milliyetçi çatışmalarından birine son vermesinden sonra grubun dağılması yolundaki son adımı oluşturuyor.

İspanya hükümeti, grubun geçmişte uyguladığı şiddetten kaynaklı suçlarla ilgili soruşturmalarını sonlandırmayacağı sözünü verdi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin “nerede olurlarsa olsunlar teröristlerin peşine düşmeye devam edeceği” vurgulandı.

ETA, kuzey İspanya ve güney Fransa’da bağımsız bir devlet oluşturmak için yürüttüğü şiddet kampanyasında 850’den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Bu ölümlerin çoğu, İspanya’nın diktatörlükten demokrasiye geçiş yaptığı çalkantılı 1980’li yıllarda yaşandı.

Ayrılıkçı grup, Bask bölgesel kurumlarına gönderdiği ve Associated Press haber ajansının edindiği mektupta, “tüm yapılarını tamamen lağvettiğini” duyurdu ve Bask “siyasi ihtilafını” çözmede başarısızlığın sorumluluğunu kabul etti.

Örgüt, 2011 yılında ateşkes ilan etmiş ve şiddet eylemlerini bırakmıştı.

1958’de diktatör Francisco Franco’nun idaresi altındaki İspanya’da kurulan örgüt, 1973’te Başbakan Luis Carrero Blanco’ya düzenlenen suikastı da üstlendi. 1975’te ölen Franco, Blanco’yu kendi halefi olarak hazırlıyordu.

