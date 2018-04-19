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ETA Tasfiyesini Açıklamaya Hazır

19.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

İspanya’nın Bask bölgesindeki ayrılıkçı terör örgütü ETA, Mayıs ayında tasfiyesini açıklamaya hazırlanıyor. Bu, İspanya’da onlarca yıldır süren şiddet içerikli bağımsızlık hareketinin sonu anlamına geliyor

ETA Tasfiyesini Açıklamaya Hazır

İspanya’nın Bask bölgesindeki ayrılıkçı terör örgütü ETA, Mayıs ayında tasfiyesini açıklamaya hazırlanıyor. Bu, İspanya’da onlarca yıldır süren şiddet içerikli bağımsızlık hareketinin sonu anlamına geliyor.

ETA, açıklamasını Mayıs’ın ilk haftası yapacak. Bask bölgesinin ETB adlı yayın kuruluşuna göre açıklama Mayıs’ın ilk haftasında 2 Mayıs’ta gerçekleşebilir. Yayın kuruluşu daha önce de ETA’nın planlarıyla ilgili haberler veriyordu. Örgütün yayın organı Gara gazetesi de, ETA’nın tasfiye kararını yaz aylarından önce vereceğini duyurmuştu.

1959’da kurulan, 1968 yılında ise silahlı eylemlerine başlayan ETA’nın saldırılarında bugüne dek 850’den fazla kişi hayatını kaybetti. İspanya’nın kuzeyiyle Fransa’nın güneyinde bir bağımsız Bask devleti kurmayı amaçlayan örgüt, 2011 yılında ateşkes ilan etti ve şiddet eylemlerini bıraktı. ETA’nın tasfiyesi Avrupa’nın son şiddet içeren ulusal çatışmalarından birinin de bitmesi anlamına geliyor.

ETA’yı terör örgütü olarak niteleyen İspanya hükümeti örgütün hiçbir amacına ulaşamadan yenilgiye uğratıldığını kaydetti.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, ETA’nın hiçbir şey elde edemeden öldürmelerini durdurduğunu ve tasfiye kararı almasıyla da bir şey elde edemeyeceğini belirtti. Zoido, yetkililerin sonuca bağlanmamış ETA bağlantılı davaları soruşturmaya devam edeceğini de belirtti.

40 yıldan fazla bir süredir örgütün çoğu ölümcül saldırılarını düzenlediği Fransa ve İspanya ETA’nın tasfiyesini istiyordu.

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