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Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

30.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, kadınların etek altı görüntülerini çekmek için ayakkabısına gizli kamera yerleştiren bir adam, cihazdaki bataryanın patlaması sonucu kendisini ele verdi.

32 yaşındaki adam, Madison kentinde yaşanan olayın ardından polise teslim oldu.

Röntgenci adam patlamadan önce hiçbir fotoğraf ya da görüntü alamamış olduğu için daha sonra serbest bırakıldı.

Madisonlı polis müdürü Mike Koval, bu tuhaf vakayı kişisel blog'unda anlattı.

Koval, olayı ufak yanıklarla atlatan adamı eylemlerinin olası sonuçları konusunda bilgilendirdikten sonra bıraktıklarını, hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.

3,5 yıla kadar hapis cezası var

"Etek altı yapmak", sokak dilinde kadınların izni olmadan kıyafetlerinin altından gizlice video ya da fotoğraf çekmek anlamına geliyor.

2015'te Wisconsin eyalet yasalarında yapılan bir değişiklikle, bu eylem ağır suçlar kapsamına alındı.

Bu suçu işleyenler de 3,5 yıla kadar hapse ve 10 bin dolara kadar para cezasına mahkum edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Wisconsin taciz cinsel istismar

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