HABER

Etek altı video ve fotoğraf çekmek suç olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 21:46 | Son Güncelleme

Toplu taşıma, AVM asansörleri gibi kalabalık mekanlarda cep telefonuyla kadınların eteğinin altını çekmek (upskirting) ve genelde bunu canlı yayımlamak bir furya halini alırken kadınların isyanına kulak verilmeye başlandı. Kanada ve Belçika'da çıkan yasaların ardından İngiltere ve Fransa da kişinin izni, rızası olmadan etek altı fotoğrafının çekilmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

Etek altı video ve fotoğraf çekmek suç olacak

Fransa'da cinsel şiddet ve sokakta tacizle ilgili bir yasa tasarısına 'uygunsuz görüntüler çekmeyi' 30 bin euro para ve 2 yıla kadar hapisle cezalandıran suç haline getiren bir değişiklik eklendi.

SENATO KABUL ETTİ

Ülkede etek altını yasadışı görüntülemenin günlük hayatı engelleyecek kadar yaygınlaştığına dair şikayetler üzerine Fransız Senatosu bu değişiklikleri ezici çoğunlukla kabul etti.

POLİS YAKALAMIYOR

Etek altı çekimlerden yakınmalarını sosyal medyada paylaşan çok sayıda kadın, özellikle polis çağırıp şikayet ettiklerinde hiçbir sonuç alamadıklarını belirtti.

''Çok acil lütfen. Adamın biri AVM'de eteğimin altından çekim yaptı. Polis çağırdık. Ne yapabilirim, bana söyler misiniz'' gibi tweetler yasal boşluğa ve kurbanların çaresizliğine dikkatleri çekti.

VURDUMDUYMAZLIK DİZBOYU

Paris metrosunda bir adamın etek altını çekme girişimine maruz kalan Marion (29), yaşadıklarını ''Karşımda oturuyordu, cep telefonuyla eteğimin altını çekmeye çalışırken onu gördüm. Sesimi yükseltip durmasını söyledim. Hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam etti'' diye aktardı.

Adèle isimli bir kadın Le Parisien gazesine metroda eteğinin altını çekmeye çalışan adamın telefonunu yakaladığını ve kırdığını anlattı. 17 yaşındaki bir genç kız, AVM asansöründe etek altı çekime maruz kaldıktan sonra kendisini tacize uğramış hissettiğini belirtti.

FRANSIZ KADINLAR TOPLU TAŞIMADA PANTALON GİYİYOR

Araştırmalar Fransa'daki kadınların yarısı etek altı tacizinden kaçınmak için toplu taşıma sırasında pantolon giydiğini ortaya koydu. Bazıları da kendilerini korumak için eteklerinin altına şort giydiklerini söyledi.

Etek altı çekimin yasadışı olduğu Belçika'da ise polis yılda sadece 20 resmi şikayet geldiğini belirtip kurbanların seslerini çıkarması çağrısı yaptı.

İNGİLTERE BİR ERKEK VEKİLE TAKILDI

Fransa'dan önce İngiltere'de etek altı çekimi yasaklamaya yönelik yasa tasarısını iktidardaki Muhafazakar Parti'nin önde gelen milletvekilerinden Sir Christopher Chope bloke etmişti. Ancak Başbakan Theresa May, kadınların artan şikayetleri üzerine yasayı çıkarmayı vaat etti.

PARTNERHem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacakTürkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak
Erdoğan ile Putin Güney Afrika’da Suriye'yi görüşecekErdoğan ile Putin Güney Afrika’da Suriye'yi görüşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Etek Altı Video fotoğraf suç cezası etek altı video

En Çok Okunan Haberler

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

İlginizi Çekebilir

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransız başkan semt halkıyla dalga geçti! Sivrisineklerin semte girişini yasakladı

Fransız başkan semt halkıyla dalga geçti! Sivrisineklerin semte girişini yasakladı

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

İngiltere'de sürekli epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki kızın beyninden 100 tane tenya yumurtası çıkarıldı!

İngiltere'de sürekli epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki kızın beyninden 100 tane tenya yumurtası çıkarıldı!

Yunanistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 74'e yükseldi

Yunanistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 74'e yükseldi

'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti

'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti

Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı

Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.