Etek altı video ve fotoğraf çekmek suç olacak

Fransa'da cinsel şiddet ve sokakta tacizle ilgili bir yasa tasarısına 'uygunsuz görüntüler çekmeyi' 30 bin euro para ve 2 yıla kadar hapisle cezalandıran suç haline getiren bir değişiklik eklendi.
Ülkede etek altını yasadışı görüntülemenin günlük hayatı engelleyecek kadar yaygınlaştığına dair şikayetler üzerine Fransız Senatosu bu değişiklikleri ezici çoğunlukla kabul etti.
Etek altı çekimlerden yakınmalarını sosyal medyada paylaşan çok sayıda kadın, özellikle polis çağırıp şikayet ettiklerinde hiçbir sonuç alamadıklarını belirtti.
''Çok acil lütfen. Adamın biri AVM'de eteğimin altından çekim yaptı. Polis çağırdık. Ne yapabilirim, bana söyler misiniz'' gibi tweetler yasal boşluğa ve kurbanların çaresizliğine dikkatleri çekti.
Paris metrosunda bir adamın etek altını çekme girişimine maruz kalan Marion (29), yaşadıklarını ''Karşımda oturuyordu, cep telefonuyla eteğimin altını çekmeye çalışırken onu gördüm. Sesimi yükseltip durmasını söyledim. Hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam etti'' diye aktardı.
Adèle isimli bir kadın Le Parisien gazesine metroda eteğinin altını çekmeye çalışan adamın telefonunu yakaladığını ve kırdığını anlattı. 17 yaşındaki bir genç kız, AVM asansöründe etek altı çekime maruz kaldıktan sonra kendisini tacize uğramış hissettiğini belirtti.
Araştırmalar Fransa'daki kadınların yarısı etek altı tacizinden kaçınmak için toplu taşıma sırasında pantolon giydiğini ortaya koydu. Bazıları da kendilerini korumak için eteklerinin altına şort giydiklerini söyledi.
Etek altı çekimin yasadışı olduğu Belçika'da ise polis yılda sadece 20 resmi şikayet geldiğini belirtip kurbanların seslerini çıkarması çağrısı yaptı.
Fransa'dan önce İngiltere'de etek altı çekimi yasaklamaya yönelik yasa tasarısını iktidardaki Muhafazakar Parti'nin önde gelen milletvekilerinden Sir Christopher Chope bloke etmişti. Ancak Başbakan Theresa May, kadınların artan şikayetleri üzerine yasayı çıkarmayı vaat etti.
Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum