Etek altı video ve fotoğraf çekmek suç olacak

Fransa'da cinsel şiddet ve sokakta tacizle ilgili bir yasa tasarısına 'uygunsuz görüntüler çekmeyi' 30 bin euro para ve 2 yıla kadar hapisle cezalandıran suç haline getiren bir değişiklik eklendi.

SENATO KABUL ETTİ

Ülkede etek altını yasadışı görüntülemenin günlük hayatı engelleyecek kadar yaygınlaştığına dair şikayetler üzerine Fransız Senatosu bu değişiklikleri ezici çoğunlukla kabul etti.

POLİS YAKALAMIYOR

Etek altı çekimlerden yakınmalarını sosyal medyada paylaşan çok sayıda kadın, özellikle polis çağırıp şikayet ettiklerinde hiçbir sonuç alamadıklarını belirtti.

''Çok acil lütfen. Adamın biri AVM'de eteğimin altından çekim yaptı. Polis çağırdık. Ne yapabilirim, bana söyler misiniz'' gibi tweetler yasal boşluğa ve kurbanların çaresizliğine dikkatleri çekti.

VURDUMDUYMAZLIK DİZBOYU

Paris metrosunda bir adamın etek altını çekme girişimine maruz kalan Marion (29), yaşadıklarını ''Karşımda oturuyordu, cep telefonuyla eteğimin altını çekmeye çalışırken onu gördüm. Sesimi yükseltip durmasını söyledim. Hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam etti'' diye aktardı.