Etiyopya’da başbakanın mitinginde patlama

Etiyopya Başbakanı, el bombasıyla gerçekleştirilen saldırı girişiminden yara almadan kurtuldu.Etiyopya'nın çiçeği burnunda Başbakanı Abiy Ahmed'in başkent Addis Ababa'da gerçekleştirdiği ilk mitingde patlama oldu. El bombasıyla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Etiyopya Sağlık Bakanlığı patlamada en az 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
Başbakan yara almadan olay yerinden uzaklaştırılırken, on binlerce kişinin katıldığı mitingin organizatörlerinden Seyum Teşome, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "saldırının hedefinin başbakan olduğunu" söyledi. Teşome, Abiy‘in bulunduğu sahneye doğru el bombası atmaya çalışan bir kişinin çevredekiler tarafından engellendiğini ve bu sırada yaşanan arbedede bombanın patladığını belirtti.
Patlamadan, "iyi planlanmış bir saldırı" olarak söz eden Abiy, saldırganların amaçlarına ulaşamadıklarını ve "sevginin her zaman kazanacağını" söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
2015 yılının sonunda başlayan hükümet karşıtı protestoların istifaya götürdüğü Hailemariam Desalegn'den geçtiğimiz Nisan ayında görevi devralan Abiy, başbakanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ülkede çok sayıda reforma imza attı. Henüz üç aydır görevde olan Abiy, güvenlik birimlerinde köklü değişikliklere gitmesinin yanı sıra cezaevinde bulunan birçok muhalifi serbest bıraktı ve ekonomide liberalleşme yönünde adımlar attı.
dpa, AFP, rtr /SÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır
Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!
Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum