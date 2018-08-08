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Etiyopya'da devlet interneti kesti

08.08.2018 14:51 | Son Güncelleme

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın doğusunda devam eden şiddet olayları nedeniyle dört gündür bölgeden internete erişilemiyor.

Etiyopya'da devlet interneti kesti

Doğru Afrika ülkesi Etiyopya'nın Somali sınırındaki doğu bölgesinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle internet erişiminin dört gündür kapalı olduğu bildirildi.

Dijital haklar konusunda faaliyet gösteren aktivist grup Access Now, internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak ülkenin doğusundaki Harar ve Dire Dawa kentleri ile ülkenin doğusundaki tüm Somali bölgesinde internete dört gündür erişilemediğini öne sürdü.

Access Now ayrıca Hükümet Sözcüsü Ahmed Şide'ye telefon ve SMS aracılığıyla ulaşıp bilgi almaya çalıştığını ancak şu ana kadar geri dönüş olmadığını kaydetti.

Ülkenin Somali sınırına yakın Jijiga kentinde Cumartesi günü başlayan şiddet olaylarında kalabalık grupların etnik azınlıkların mallarını yağmaladıkları bildirilirken Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları güvenlik güçlerinin dört kişiyi vurduğunu öne sürdü.

Hükümetin yerel yetkilileri suçladığı olaylarla ilgili olarak konuşan bölge halkı, misillemelerden ve şiddet olaylarının doğudaki Somali bölgesinden ülkenin geneline yayılmasından endişe ettiklerini söyledi.

Addis Ababa ile Oromo arasındaki şiddet

Gelişmeler, Etiyopya hükümetinin Salı günü, bölgedeki Oromo etnik grubunu temsil ettiğini belirten Oromo Özgürlük Cephesi (OLF) ile bir çatışmasızlık anlaşması imzalaması sonrası yaşandı.

1970'li yıllardan beri dönem dönem benzer etnik şiddet olaylarının yaşandığı Etiyopya'da, eski Başbakan Hailemariam Desalegn'in bu yılın Şubat ayındaki istifasının ardından Nisan ayında iktidara gelen Başbakan Abiy Ahmed siyasi ve diplomatik açılımlarıyla huzur ortamı sağlamaya çalışıyor.

Yeni Başbakan Ahmed ayrıca, yaklaşık 100 milyon nüfuslu ülkenin siyasi ve ekonomik istikrara kavuşması için çaba gösterirken, Eritre ile 20 yıldan uzun bir zamandır süren husumeti bitirmek için de Temmuz ayında adım atmış ve taraflar "savaş" durumunu bitiren bir anlaşma imzalamıştı.

OLF'nin sürgündeki lideri Davud İbsa da Eritre'de yaşıyor.

DW,rtr/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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