Euro 6 TL'yi aşarak yeni rekor kırdı

Euro 6 TL'yi geçerken dolar 5,27 seviyesini gördü.ABD'nin Türk adalet ve içişleri bakanlarına yönelik aldığı yaptırım kararı sonrası yükselişe geçen döviz kuru, bir kez daha rekor kırdı. Akşam saatleri itibarıyla Türk lirası, euro karşısında tarihinin en düşük seviyesine ulaştı. Bir euro, 6,09 TL seviyesine çıktı.
Dolar/TL kuru da haftaya rekorla başladı. Yeni haftanın ilk işlem gününe 5,14 TL seviyesinde başlayan dolar, akşam saatlerinde 5,27'yi geçti. Bloomberg HT, Türk lirasının hem euro hem dolar karşısında günlük yüzde 3,5'ten fazla değer kaybına uğradığını aktardı.
Merkez Bankası'ndan rezerv hamlesi
Dolar ve eurodaki yükselişin sürmesi üzerine Merkez Bankası'ndan hamle geldi. Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırını yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürdüğünü açıkladı.
Merkez Bankası bu değişiklikle yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında dövizin bankaların kullanımına geçeceğini duyurdu.
Artışın nedeni ne?
Dolar ve euroda son günlerde yaşanan artışı, Trump yönetiminin İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasına tepki olarak Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik aldığı yaptırım kararı tetiklemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım kararına tepki olarak atılacak adımları açıklarken, "Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" demişti.
Yaşanan yaptırım krizine ek olarak ABD Cuma akşamı bazı Türk ürünlerine uyguladığı gümrük vergisiz ihracat hakkını gözden geçirme kararı aldığını duyurmuştu.
DW,AFP/ÖA,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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