Eurocontrol'dan Suriye hava sahası ile ilgili uyarı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Suriye'ye olası bir saldırı nedeniyle Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerine güvenlik uyarısında bulundu.

Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Eurocontrol Salı günü yaptığı açıklamada, 72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya seyir (kruz) füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği uyarısını yaptı.

Hava yolu şirketleri, söz konusu ihtimalleri dikkate almaları konusunda uyarıldı.

Eurocontrol'ün internet sitesinde yayımlanan açıklamada uyarının kaynağı belirtilmedi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere ve Fransa'nın da dahil olduğu Batılı müttefikleri, kimyasal saldırı iddiası nedeniyle Suriye'ye askeri bir yanıt verme konusunu görüşüyor.

Trump, Salı günü Suriye konusuna odaklanmak için önceden planlanan Latin Amerika ziyaretini iptal etti.

Trump Pazartesi günü ise Suriye'ye, 'kısa sürede etkili bir yanıt verileceğini' söylemişti.

Eurocontrol'den yapılan açıklama şu şekilde: