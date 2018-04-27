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Europol’den IŞİD’e İnternet Operasyonu

27.04.2018 21:58 | Son Güncelleme

Amerika, Fransa, İngiltere, Belçika Kanada, Hollanda, Bulgaristan ve Romanya polisinin ortak operasyonunda IŞİD’in propaganda için kullandığı araçlar hedef alındı

Europol’den IŞİD’e İnternet Operasyonu

Europol, çok sayıda ülkede ortak düzenlediği operasyonla IŞİD’in tüm propaganda araçlarını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Amerika, Fransa, İngiltere, Belçika Kanada, Hollanda, Bulgaristan ve Romanya polisinin ortak operasyonunda özellikle IŞİD’in militan bulmak için kullandığı ve cihat çağrısı yaptığı “Amaq” sitesi hedef alındı.

Operasyona ilişkin açıklama yapan Europol Avrupa Şefi Rob Wainwright, “İlk kez düzenlenen bu operasyonla, IŞİD’in Avrupa’daki gençleri radikalleştirmek için internet üzerinden kullandığı propaganda araçlarına büyük darbe vurduk” dedi.

Amerika ve Avrupa’dan 8 ülkenin düzenlediği operasyon Çarşamba ve Perşembe günleri yapıldı ve IŞİD’in Paris, Brüksel, Barcelona ve Berlin’deki terör saldırılarını da duyurarak üstlendiği “Amaq” sitesi hedef alındı. Wainwright, “IŞİD’in ‘Amaq’ sitesi, Al-Bayan Radyosu, haber siteleri Halumu ve Nashir gibi propaganda kaynakları etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Belçika Federal polisi de yaptığı açıklamada, "Burada hedef IŞİD’in propaganda organlarını tümüyle istikrarsızlığa kavuşturmak, yönetenleri tespit etmek ve yakalamak, sürücülere el koymak ve kapatmak yoluyla propagandalarına son vermek » ifadesini kullandı.

RTL radyosuna konuşan Europol Terörle Mücadele Soruşturma Şefi Vincent Semestre ise, "Operasyonla, özellikle propaganda yapılan, militan aranan, saldırıların üstlenildiği ve Avrupa’da başka saldırıların yapılması çağrısında bulunulan organlar hedef alınmıştır” dedi.

Ülkelerin ortak hareket etmesinin hayati olduğuna işaret eden Semestre, “Onlar sınır tanımıyorlar, bizim de sınırları aşarak ortak hareket etmemiz gerekiyordu. IŞİD savaş meydanlarında çok büyük kayba uğradı. Bu operasyonla onların internet üzerindeki güçlerini de zayıflattık” dedi.

Europol operasyonu kurumun La Hay’deki merkezinden koordine edilirken, Avrupa Birliği’nin yargı üst kuruluşu Eurojust de operasyona destek verdi. Operasyonu, Belçika Federal Savcılığı yönetti; Hollanda, Kanada, ABD, Bulgaristan, Romanya, İngiltere ve Fransa’da da ulusal polis teşkilatı, internet sunucularını ve dijital ekipmanları ele geçirdi.

Operasyon ne kadar etkili olabilir?

Ancak terör uzmanları operasyonla IŞİD’in propaganda araçlarına bir süreliğine zarar verildiğini, tümüyle etkisiz hale getirmekten çok uzak olunduğunu belirtiyor. RTL’e konuşan cihat uzmanı gazeteci Wassim Nasr, “IŞİD’in kamuya açık kanallarında bir yavaşlama olduğu doğru, ancak kişisel iletişim kanallarına ulaşılamamıştır. Üstelik operasyondan birkaç saat sonra, bu organlarda yeniden yorum ve videolar yayınlanmaya başlamıştır. Elbette bu tür operasyonlar çok önemli ancak eğer bu eylemin etkisi 2 saat sürmüşse neden bu açıklama?” diye konuştu.

Vincent Semestre bu eleştiriye, “Burada asıl amaç DAEŞ’in (IŞİD) altyapısının nasıl geliştiğini izlemekti. Terörist grubun herhangi bir iletişimini tümüyle sona erdirmek değil. Bu operasyonla propagandanın kimin tarafından kurulduğu ve kimler tarafından tüketildiği konusunda önemli kimlikler tespit edildi Böylece daha fazla bilgi sahibi olma şansını elde ettik” yanıtını verdi.

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