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Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2018 00:13 | Son Güncelleme

Portekiz'de düzenlenen Eurovision 2018 şarkı yarışmasında bir skandal yaşandı.

Büyük Britanya için yarışan şarkıcı SuRie sahnede performasını gerçekleştirirken kimliği belirsiz bir kişi sahneye atladı ve şarkıcının elinden mikrofonu aldı. Şarkıcı SuRie soğukkanlılığını korurken, güvenlik görevlileri kimliği belirsiz şahısı sahneden indirdi.

eurovoison

BENZER BİR OLAY 2010’DA DA YAŞANMIŞTI

2010

İspanyol grup sahnede performasını sergilerken siyah tişörtlü ve kırmızı şapkalı bir kişi sahneye atlamış ve grupla beraber dans etmişti.


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Eurovision Eurovision 2018

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