Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Büyük Britanya için yarışan şarkıcı SuRie sahnede performasını gerçekleştirirken kimliği belirsiz bir kişi sahneye atladı ve şarkıcının elinden mikrofonu aldı. Şarkıcı SuRie soğukkanlılığını korurken, güvenlik görevlileri kimliği belirsiz şahısı sahneden indirdi.

BENZER BİR OLAY 2010’DA DA YAŞANMIŞTI



İspanyol grup sahnede performasını sergilerken siyah tişörtlü ve kırmızı şapkalı bir kişi sahneye atlamış ve grupla beraber dans etmişti.



