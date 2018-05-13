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Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2018 02:33 | Son Güncelleme

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai birinci oldu.

Başkent Lizbon'daki Altice Arena'da düzenlenen finalde 26 ülke yarıştı. Halk ve jüri oylamasının ardından İsrailli Netta Barzilai, "Toy" adlı şarkısıyla 529 puan alarak birinciliği elde etti.

İSRAİL DÖRDÜNCÜ KEZ BİRİNCİ OLDU

israil

Böylece İsrail yarışmada dördüncü kez birinci olurken, Netta Barzilai ilk açıklamasında "Çok mutluyum, çeşitliliği desteklediğiniz için teşekkür ederim." dedi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin temsilcisi Eleni Foureira "Fuego" isimli şarkısıyla 436 puan alarak ikinciliği, Avusturya temsilcisi Cesar Sampson ise "Nobody But You" isimli şarkısıyla 342 puan alarak üçüncülüğü elde etti.

Şarkıların seslendirilmesinin ardından geçen yılın galibi 28 yaşındaki Portekizli Salvador Sobral, 75 yaşındaki Brezilyalı Caetano Veloso'yla birlikte sahne aldı.

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SKANDAL OLAY

Birleşik Krallık temsilcisi SuRie'nin performansı sırasında bir protestocu sahneye çıkarak şarkıcının elinden mikrofonu aldı. Güvenlik güçleri, protestocuya müdahale ederken SuRie, şarkısını seslendirmeyi sürdürdü. Yayıncı kuruluş, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında ekrana izleyiciler arasında yer alan İngilizleri getirdi.

200 MİLYON KİŞİ TAKİP ETTİ

10 binden fazla kişinin arenada izlediği yarışma finalini, dünya çapında da yaklaşık 200 milyon kişinin de televizyonlarından takip ettiği değerlendiriliyor. Yarışmaya Avrupa dışından İsrail'in yanı sıra Avustralya da katıldı.

TÜRKİYE YARIŞMAYA KATILMIYOR

Türkiye ise, komşu ülkelerin birbirlerine oy verdiği, bunun da puanlamada haksızlığa yol açtığı gerekçesiyle yarışmada yer almıyor. Türkiye, en son 2012’de Can Bonomo ile yarışmaya katılmıştı.

FİNALDE ÜLKESİNİ TEMSİL EDEN SANATÇI VE SESLENDİRDİKLERİ ŞARKILARI:

Ukrayna - Melovin - Under The Ladder

İspanya - Amaia y Alfred -Tu Cancion

Slovenya - Lea Sirk - Havala, ne!

Litvanya - Leva Zasimauskaite - When We're Old

Avusturya - Cesar Sampson - Nobody But You

Estonya - Elina Nechayeva - La Forza

Norveç - Alexander Rybak - That's How You Write A Song

Portekiz - Claudia Pascoal - O Jardim

Britanya - SuRie - Storm

Sırbistan - Sanja Ilic & Balkanika - Nova Deca

Almanya - Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

Arnavutluk - Eugent Bushpepa - Mall

France - Madame Monsieur - Mercy

Çek Cumhuriyeti - Mikolas Josef - Lie To Me

Danimarka - Rasmussen - Higher Ground

Avustralya - Jessica Mauboy - We Got Love

Finlandiya - Saara Aalto - Monsters

Bulgaristan - EXUINOX -Bones

Moldova - DoReDos - My Lucky Day

İsveç - Binyamin Ingrosso- Dance You Off

Macaristan - AWS - Viszlat

İsraiL- Netta - TOY

Hollanda - Waylon - Outlaw In 'Em

İrlanda - Ryan O'Shaughnessy -Together

Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Eleni Foureira - Fuego

İtalya - Ermal Meta e Fabrizio - Moro Non Mi Avete Fatto Niente

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
şu gereksiz yarişmadan çekilmemiź cok iyi oldu kim yaptiysa tesekkurler...
israilide ülkeden sayıp eurvıszon sarkısıcını sectiler ya artık bişe demıyorum
eskiden bizde buralara katılırdık.Ogünleri çok ararız.
şaşırmadık, lobi devrede
Çoğu kişinin bildiği üzere politik bir birincilik daha, daha iyi şarkılar vardı ...
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