Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Böylece İsrail yarışmada dördüncü kez birinci olurken, Netta Barzilai ilk açıklamasında "Çok mutluyum, çeşitliliği desteklediğiniz için teşekkür ederim." dedi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin temsilcisi Eleni Foureira "Fuego" isimli şarkısıyla 436 puan alarak ikinciliği, Avusturya temsilcisi Cesar Sampson ise "Nobody But You" isimli şarkısıyla 342 puan alarak üçüncülüğü elde etti.

200 MİLYON KİŞİ TAKİP ETTİ



10 binden fazla kişinin arenada izlediği yarışma finalini, dünya çapında da yaklaşık 200 milyon kişinin de televizyonlarından takip ettiği değerlendiriliyor. Yarışmaya Avrupa dışından İsrail'in yanı sıra Avustralya da katıldı.

TÜRKİYE YARIŞMAYA KATILMIYOR



Türkiye ise, komşu ülkelerin birbirlerine oy verdiği, bunun da puanlamada haksızlığa yol açtığı gerekçesiyle yarışmada yer almıyor. Türkiye, en son 2012’de Can Bonomo ile yarışmaya katılmıştı.

FİNALDE ÜLKESİNİ TEMSİL EDEN SANATÇI VE SESLENDİRDİKLERİ ŞARKILARI:



Ukrayna - Melovin - Under The Ladder

İspanya - Amaia y Alfred -Tu Cancion

Slovenya - Lea Sirk - Havala, ne!

Litvanya - Leva Zasimauskaite - When We're Old

Avusturya - Cesar Sampson - Nobody But You

Estonya - Elina Nechayeva - La Forza

Norveç - Alexander Rybak - That's How You Write A Song

Portekiz - Claudia Pascoal - O Jardim

Britanya - SuRie - Storm

Sırbistan - Sanja Ilic & Balkanika - Nova Deca

Almanya - Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

Arnavutluk - Eugent Bushpepa - Mall