Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Başkent Lizbon'daki Altice Arena'da düzenlenen finalde 26 ülke yarıştı. Halk ve jüri oylamasının ardından İsrailli Netta Barzilai, "Toy" adlı şarkısıyla 529 puan alarak birinciliği elde etti.
İSRAİL DÖRDÜNCÜ KEZ BİRİNCİ OLDU
Böylece İsrail yarışmada dördüncü kez birinci olurken, Netta Barzilai ilk açıklamasında "Çok mutluyum, çeşitliliği desteklediğiniz için teşekkür ederim." dedi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin temsilcisi Eleni Foureira "Fuego" isimli şarkısıyla 436 puan alarak ikinciliği, Avusturya temsilcisi Cesar Sampson ise "Nobody But You" isimli şarkısıyla 342 puan alarak üçüncülüğü elde etti.
Şarkıların seslendirilmesinin ardından geçen yılın galibi 28 yaşındaki Portekizli Salvador Sobral, 75 yaşındaki Brezilyalı Caetano Veloso'yla birlikte sahne aldı.
SKANDAL OLAY
Birleşik Krallık temsilcisi SuRie'nin performansı sırasında bir protestocu sahneye çıkarak şarkıcının elinden mikrofonu aldı. Güvenlik güçleri, protestocuya müdahale ederken SuRie, şarkısını seslendirmeyi sürdürdü. Yayıncı kuruluş, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında ekrana izleyiciler arasında yer alan İngilizleri getirdi.
200 MİLYON KİŞİ TAKİP ETTİ
10 binden fazla kişinin arenada izlediği yarışma finalini, dünya çapında da yaklaşık 200 milyon kişinin de televizyonlarından takip ettiği değerlendiriliyor. Yarışmaya Avrupa dışından İsrail'in yanı sıra Avustralya da katıldı.
TÜRKİYE YARIŞMAYA KATILMIYOR
Türkiye ise, komşu ülkelerin birbirlerine oy verdiği, bunun da puanlamada haksızlığa yol açtığı gerekçesiyle yarışmada yer almıyor. Türkiye, en son 2012’de Can Bonomo ile yarışmaya katılmıştı.
FİNALDE ÜLKESİNİ TEMSİL EDEN SANATÇI VE SESLENDİRDİKLERİ ŞARKILARI:
Ukrayna - Melovin - Under The Ladder
İspanya - Amaia y Alfred -Tu Cancion
Slovenya - Lea Sirk - Havala, ne!
Litvanya - Leva Zasimauskaite - When We're Old
Avusturya - Cesar Sampson - Nobody But You
Estonya - Elina Nechayeva - La Forza
Norveç - Alexander Rybak - That's How You Write A Song
Portekiz - Claudia Pascoal - O Jardim
Britanya - SuRie - Storm
Sırbistan - Sanja Ilic & Balkanika - Nova Deca
Almanya - Michael Schulte - You Let Me Walk Alone
Arnavutluk - Eugent Bushpepa - Mall
France - Madame Monsieur - Mercy
Çek Cumhuriyeti - Mikolas Josef - Lie To Me
Danimarka - Rasmussen - Higher Ground
Avustralya - Jessica Mauboy - We Got Love
Finlandiya - Saara Aalto - Monsters
Bulgaristan - EXUINOX -Bones
Moldova - DoReDos - My Lucky Day
İsveç - Binyamin Ingrosso- Dance You Off
Macaristan - AWS - Viszlat
İsraiL- Netta - TOY
Hollanda - Waylon - Outlaw In 'Em
İrlanda - Ryan O'Shaughnessy -Together
Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Eleni Foureira - Fuego
İtalya - Ermal Meta e Fabrizio - Moro Non Mi Avete Fatto Niente
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