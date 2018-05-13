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Eurovision'u hangi ülke kazandı?

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2018 03:33 | Son Güncelleme

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai birinci oldu.

İşte Eurovision'dan muhteşem kareler...

Eurovision 2018'den fotoğraflar

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Eurovision Eurovision 2018

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