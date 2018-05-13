Eurovision’da zafer İsrail’in

Ülke, böylece son 20 yılda dördüncü zaferini kazandı.Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 63'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu yıl zafer İsrail'in oldu. Netta Barzilay'ın temsil ettiği İsrail böylece yarışma tarihindeki dördüncü galibiyetini elde etmiş oldu. Ülke son birinciliğini 1998'de Dana International ile almıştı.

529 puan ile birinciliğe adını yazdıran Barzilay zaferini, "Bir sonraki sefer Kudüs'te görüşmek üzere" sözleriyle kutladı. 25 yaşındaki genç şarkıcı "farklılıkları kabul ettiğiniz ve çeşitliliği desteklediğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Barzilay'ın seslendirdiği, cinsel tacize karşı başlatılan ve tüm dünyada yayılan "MeToo" hareketinden esinlenen sözleriyle dikkat çeken "Toy" adlı şarkı, yarışmanın başından beri favoriler arasında gösteriliyordu.

Dünya çapında 200 milyondan fazla kişinin izlediği yarışmada, birincinin açıklanmasının ardından binlerce İsrailli zaferi kutlamak için sokaklara döküldü. Başbakan Benyamin Netanyahu da "İsrail'in en büyük elçisi" olarak nitelendirdiği Barzilay'ı arayıp tebrik etti.