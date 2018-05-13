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Eurovision’da zafer İsrail’in

13.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Eurovision Şarkı Yarışması’nda bu yıl galibiyet İsrail’in oldu.

Eurovision’da zafer İsrail’in

Ülke, böylece son 20 yılda dördüncü zaferini kazandı.Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 63'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu yıl zafer İsrail'in oldu. Netta Barzilay'ın temsil ettiği İsrail böylece yarışma tarihindeki dördüncü galibiyetini elde etmiş oldu. Ülke son birinciliğini 1998'de Dana International ile almıştı.

529 puan ile birinciliğe adını yazdıran Barzilay zaferini, "Bir sonraki sefer Kudüs'te görüşmek üzere" sözleriyle kutladı. 25 yaşındaki genç şarkıcı "farklılıkları kabul ettiğiniz ve çeşitliliği desteklediğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Barzilay'ın seslendirdiği, cinsel tacize karşı başlatılan ve tüm dünyada yayılan "MeToo" hareketinden esinlenen sözleriyle dikkat çeken "Toy" adlı şarkı, yarışmanın başından beri favoriler arasında gösteriliyordu.

Dünya çapında 200 milyondan fazla kişinin izlediği yarışmada, birincinin açıklanmasının ardından binlerce İsrailli zaferi kutlamak için sokaklara döküldü. Başbakan Benyamin Netanyahu da "İsrail'in en büyük elçisi" olarak nitelendirdiği Barzilay'ı arayıp tebrik etti.

Bahisçilerin favori gösterdiği Kıbrıs ise yarışmada ikinci sırada yer aldı. Yunan şarkıcı Eleni Fureira'nın seslendirdiği "Fuego" ile yarışmaya katılan Kıbrıs, son bahislerde favori gösteriliyordu.

Üçüncü olan Avusturya'yı Michael Schulte'nin performansıyla Almanya izledi.

İngiltere’ye protesto
Gecede ilginç bir olay da yaşandı. İngiltere’yi temsil eden SuRie’nin performansı sırasında bir protestocu sahneye çıkarak şarkıcının mikrofonunu elinden aldı.

Performansı bölünmesine rağmen protestocu sahneden indirilene kadar soğukkanlılığını koruyan SuRie ve ekibine “Storm” adlı şarkılarını bir kez daha seslendirmeleri için şans tanındı. Ancak "performanslarından gurur duyduklarını" belirten İngiltere ekibi, şarkıyı tekrar seslendirmek istemedi. İngiltere, yarışmayı 24. sırada tamamladı.

DW,AFP/SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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