Evli adam 18 yaşındaki kızı zorla sokak arasına çekip tecavüz etti

Londra köprüsü yakınlarında bir gece kulübünden aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle kovulduğu iddia edilen genç kız sokakta Naker'la karşılaştı.
ARA YOLA ÇEKTİ, YARIM SAAT ELLE TACİZ ETTİ
Genç kızın iddiasına göre Naker kıza küfür ederek, omuzlarından tutup kızı bir sokak arasına çekti ve yarım saat boyunca elle taciz etti. Zanlı daha sonra kıza tecavüz etti.
Geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen olay Naker'ın olay yerinden ayrılırken yakalanmasıyla ortaya çıktı.
FERMUARINI KAPATIRKEN POLİSE YAKALANDI
Polis kayıtarına göre fermuarını kapatırken yakalanan adamın yakınlarında genç kız yerde, bilinci kapalı ve yarı çıplak halde bulundu. Polis kayıtlarına göre kız altına idrarını yapmıştı ve üzerine kusmuştu.
'BANA SEKS İÇİN YALVARDI'
Polis sorgusunda Naker tecavüz iddialarını reddetti ve 'kızın seks için yalvardığını ve aşırı azgın' olduğunu öne sürdü.
Öte yandan kızın iddiasına göre tek hatırladığı kuzeniyle birlikte gece kulübünün önünde sigara içtiğiydi.
HASTANEDE GÖZÜNÜ AÇTIĞINDA ANAL AĞRILARI VARDI
Genç kızın bilinci yerine geldiğinde kendini hastanede buldu ve anal ve vajinal olarak yoğun ağrı çektiğini belirtti.
"Çok fazla kulübe gitmem ve bünyem alkole alışık değil. O gece kimseye cinsel ilişkiye girdiğimi hatırlamıyorum' dedi.
'REGL DÖNEMİMDEYDİM'
"Seks yapmak istemedim. Zaten regl dönemimdi. Ayrıca ben öyle tek gecelik biriyle takılacak bir tip değilim," ifadelerini kullandı.
Kız o gece sadece 'Arap görünümlü' iki adamın ona baktığını ve adamların sürekli vodka ve enerji içeceği içtiğini söyledi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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