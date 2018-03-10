HABER

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle yaklaşık olarak iki senedir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Yaşanan bu durumun ortaya çıkmasının ardından 28 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

ABD’de yaşayan bir lise öğretmeni kendisinden 11 yaş küçük öğrencisiyle uzun süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Polis, tarih öğretmeni olduğu belirtilen Stephanie’nin bir öğrencisi ile ilişkisi olduğuna dair bir ihbar aldı. Öğretmen ve öğrencinin alınan ifadelerinde ikili arasında geçen senenin Ekim ayından itibaren ilişki olduğunu kabul ettikleri ortaya çıktı.

20 SENE CEZA ALABİLİR!

Polis yetkilileri, öğretmen olarak kariyer basamaklarını yükseltme imkanı olan bir insanın öğrencisi ile ilişki yaşayıp kariyerini kendi eli ile bitirmesine anlam vermediğini ve bu durumun çok kötü bir şey olduğunu söyledi. Öğrenilen bir diğer bilgiye göre ise öğretmenin suçlu bulunması halinde yirmi yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD öğretmen öğretmen öğrenci ilişkisi yasak aşk

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Nureddin Yıldız'dan Erdoğan'a cevap

Nureddin Yıldız'dan Erdoğan'a cevap

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
EĞİTİM HER ALANDAA !!!
Diğer Haberler
Enerji dönüşümü: Hedef sürdürülebilir kentler

Enerji dönüşümü: Hedef sürdürülebilir kentler

Macar bakan Viyana'da göçmen karşıtı video hazırladı

Macar bakan Viyana'da göçmen karşıtı video hazırladı

RSF: Tutuklama da tahliye de keyfi

RSF: Tutuklama da tahliye de keyfi

Spahn: AfD seçmenlerinin hepsi Nazi değil

Spahn: AfD seçmenlerinin hepsi Nazi değil

Japonya'nın 'James Bond volkanı' için uyarı

Japonya'nın 'James Bond volkanı' için uyarı

Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü

Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.