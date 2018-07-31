Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Öfkeli kalabalık dini kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle kovalarca lağım suyuyla yıkandı.

KOVALARCA LAĞIM SUYU DÖKÜLDÜ

Bu korkunç anlar anbean kaydedildi.

Öte yandan zina ile suçlanan adamın öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığı, dini nikaha ilişkin belgelerini gösterdiği ancak kalabalığın buna inanmadığı belirtildi.

İğrenç cezanın ardından çift islam polis tarafından evliliklerinin gerçek olup olmadığının araştırılması için gözaltına alındı.

DİNİ NİKAHLARI VARMIŞ

Eğer belge sahte çıkarsa çift, şeriat hukukuna göre sopa cezasına çarptırılacak.

Dünyada müslüman nüfusun en yoğunlukta yaşadığı ülke olan Endonezya'nın şeriat hukukuna göre yönetilen tek bölgesi Aceh.

2001'deki özerklik hakkından sonra uygulanmaya başlayan şeriat hukuku alkol kullanımı, kumar oynama, eşcinsel ve evlilik dışı ilişki gibi eylemlere karşı sert cezalar uyguluyor.

