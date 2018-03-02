Evren'de oluşan ilk yıldızlara ait sinyal keşfedildi

Bilim insanları, Evren'de oluşan ilk yıldızlara ait bir sinyal keşfettiklerini açıkladı.

Sinyal, evrendeki hidrojen maddesinin nasıl oluştuğuna ilişkin bulgulara ulaşması için Avustralya kırsalına yerleştirilen radyo teleskobu ile saptandı.

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, böyle bir sinyalin ilk defa gözlemlendiğini ve buluşun astrofizik çalışmaları için bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

Radyo teleskobunun yakaladığı hidrojenin sahip olduğu koşullar incelendiğinde, Büyük Patlama'dan 180 milyon sonra yıldızların yaydığı yoğun ışıklar ve hidrojenin etkileşime girmiş olabileceği görüldü.

Evrenin yaklaşık 13,9 milyar yaşında olduğu düşünülürse, ilk yıldızlar Güneş'in oluşmasından 9 milyar öncesinde yanmış olabilir.

Evren sanılandan iki kat daha soğuktu

Araştırma sonuçları Evren'in doğuşuna ilişkin çok daha fazlasını da söylüyor.

Bulgular, Evren'in ilk başta eksi 270 derece, yani sanılandan iki kat daha soğuk olduğunu da gösteriyor.

Bilim insanları onyıllardır yıldızların atalarına ait bilgi ve kanıtlara ulaşmaya çalışıyor.