Eyalet başbakanından Çavuşoğlu eleştirisi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Armin Laschet, Solingen saldırısının yıldönümünde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşma yapmasına izin verilmemesini eleştirdi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) Başbakanı Armin Laschet, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü kapsamında eyalet meclisinde konuşma yapamayacak olmasını eleştirdi. Laschet, bu durumun "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) KRV Bşbakanı Armin Laschet Solingen'de düzenlenen ırkçı saldırının yıldönümü nedeniyle Westdeutsche Zeitung için bir makale kaleme aldı. Laschet Solingen'deki ırkçı saldırıyı eyalet tarihinin "en korkunç saldırısı" olarak tanımladı.

Laschet, Genç Ailesi'nin beş ferdinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının yıldönümünde, siyasi hesapların kenara bırakılması gerektiğini ifade etti. Laschet Genç Ailesi'nin isteği üzerine anma etkinliğine davet ettiği Çavuşoğlu'nun Düsseldorf'daki eyalet meclisinde konuşma yapamayacak olmasını "utanç verici olarak" yorumladı.