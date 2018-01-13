Ezidi Çocukları Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

İlk önce, üç aylığına Tel Afer'deki bir askeri kampa gönderildiğini ve oradan Musul'daki başka bir askeri kampa nakledildiğini söyleyen Suhail "Kuran, mezhep ve temel kurallar konusunda eğitim aldım. Sonra da bir sınavdan geçtim" diyor.

12 yaşındaki Zahid Suhail, Irak'ta IŞİD tarafından beyni yıkandıktan sonra, daha 9 yaşındayken askeri eğitim almak için Suriye'ye gönderilen çocuklardan biri.

Erkek çocuklarının çoğu IŞİD savaşçısı olmak üzere eğitilirken, birçok kız çocuğu cinsel tacize maruz kalmış.

Kuzey Irak Bölgesi'ndeki Duhok kenti yakınındaki Qadiya mülteci kampında, Ağustos 2014'te IŞİD tarafından kaçırılan, 4 ila 13 yaşlarındaki 100'den fazla Ezidi kız ve erkek çocuğu, IŞİD militanlarının yol açtığı psikolojik hasarı onarabilmek için yardım alıyor.

Suriye ve Irak'taki IŞİD militanlarından kurtarılan Ezidi çocukları, esir tutuldukları yıllar içinde yaşadıkları travmayla başa çıkabilmek için psikolojik destek alıyor.

Suhail, Musul'dayken Arapça eğitimi de verildiğini ve anadili olan Kürtçe'yi konuşmasının engellediğini de söylüyor. Suhail hala Kürtçe konuşamıyor. Ailesi ve psikologlar, anadilini yeniden kazanması için Suhail'e yardım etmeye çalışıyor.

Suhail, din eğitimini tamamladıktan sonra savaş eğitimi almak üzere Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentine gönderilmiş.

Suhail sözlerini "Abu Katib El Iraki adında biri beni Suriye'ye götürdü. Oradan da, Deyrizor havaalanı yakınındaki IŞİD askeri kampının özel kuvvetler birimine yolladılar” şeklinde sürdürüyor.

‘Hilafetin yavruları'

Suhail, askeri eğitimini bitirdikten sonra, "hilafetin yavruları” adıyla bilinen IŞİD çocuk savaşçılar grubunun üyesi yapılmış.

2014'ten beri, kaç çocuğun IŞİD tarafından eğitildiğine dair resmi veri mevcut değil. Ancak insan hakları örgütleri, bu sayının binlere ulaştığını tahmin ediyor.

Irak'ta, hükümetin yürüttüğü terörle mücadele programı, yaklaşık 2000 çocuğun IŞİD ideolojisinden etkilendiğini kaydediyor.

Bu çocukların çoğunun, geçen yıl IŞİD adına savaşırken öldüğü de belirtiliyor. Şubat 2017'de yayınlanan bir IŞİD videosunda, iki genç Ezidi kardeşin, patlayıcı yüklü araçlarını, Musul'daki Irak güçlerine yapılan bir saldırı sırasında havaya uçurduğu görülen bir video yayınlanmıştı.