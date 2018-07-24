F-35’lerin Türkiye’ye Teslimi Askıya Alınıyor

ABD Kongresi’nin her iki kanadının üzerinde anlaştığı 716 milyar dolarlık savunma politikası tasarısında, Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslimatını geçici süreliğine durduran bir madde de yer alıyor.

Türkiye, NATO ve ABD’nin en yakın müttefiklerinin dahil olduğu ve üretimine farklı şekillerde katkıda bulundukları F-35 programının bir parçası ancak Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planları ve rahip Andrew Brunson dahil Türkiye’de Amerikan vatandaşlarını hapiste tutmaya devam etmesi Amerika’da yoğun tepki görüyor.

ABD, NATO üyesi bir ülkenin topraklarında Rus S-400 sisteminin bulunmasının, F-35 gibi büyük bir proje dahil NATO teknolojileri ve varlıklarını risk altına sokma ihtimalinden endişe ediyor.

Kongre üyeleri de Amerika’nın savunma politikasıyla ilgili 2 bin 500 civarında sayfadan oluşan 2019 mali yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası’na Türkiye’ye karşı tedbir uygulanmasına yönelik kısımlar ekledi.

Senato ve Temsilciler Meclisi’nin birlikte çalışıp içeriği üzerinde anlaşmaya vardığı tasarı, her iki kanadın silahlı hizmetler komisyonlarının başkanları tarafından kamuoyuna açıklandı.