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Facebook: 87 milyon kullanıcı etkilendi

04.04.2018 23:48 | Son Güncelleme

Facebook’taki veri skandalının boyutlarının tahmin edilenden daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Facebook: 87 milyon kullanıcı etkilendi

Facebook’un yöneticilerden Schroepfer, 87 milyon kullanıcıya ait verinin paylaşılmış olabileceğini açıkladı.Facebook'taki veri skandalının boyutlarının bilinenden daha büyük olduğu ortaya çıktı. Facebook'un teknoloji bölümünün yöneticisi Mark Schroepfer, 87 milyona kadar kullanıcıya ait bilginin İngiliz analiz şirketi Cambridge Analytica'nın eline geçmiş olabileceğini açıkladı. Mark Schroepfer, Çarşamba yaptığı açıklamada, "Çoğu ABD'den 87 milyona kadar kullanıcıya ait Facebook bilgisinin usulsüz bir şekilde Cambridge Analytica ile paylaşılmış olabileceği kanısındayız” dedi. Schroepfer, bu durumdan etkilenen kullanıcıların bilgilendirileceğini de sözlerine ekledi.

Bundan sonra Facebook kullanıcılarına ait bilgilerin daha iyi korunacağına işaret eden Schroepfer, Pazartesi gününden itibaren kullanıcıların kişisel bilgileri ve veri alışverişini daha iyi anlamalarını sağlayacak yeni özelliklerin uygulamaya gireceğini söyledi.

Şimdiye kadar 50 milyon Facebook kullanıcısına ait kişisel bilgilerin Cambridge Analytica’nın eline geçtiği tahmin ediliyordu. Cambridge Analytica, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump’ın seçim ekibi ile işbirliği yapmıştı. Facebook üzerinden elde edilen kişisel bilgilerin Trump'ın seçim zaferine katkı sağladığı kuşkusu doğmuştu. Bunun üzerine ABD ve İngiltere’de soruşturma başlatılmıştı.

Facebook kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, "hata yaptıklarını" kabul ederek, özür dilemişti. Zuckerberg verdiği bir mülakatta da, kullanıcıların verilerini korumaya yönelik problemlerin çözülmesi için birkaç yıl zamana ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.

Zuckerberg’in önümüzdeki hafta Çarşamba günü ABD Kongresi'nde skandala ilişkin ifade vermesi bekleniyor.

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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