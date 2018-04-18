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Facebook Avrupa'da ebeveynlerden izin isteyecek

18.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

Facebook, Avrupa’da 16 yaşın altında bir çocuğun özel verilerini bundan sonra anne ya da babasının izni olmadan kullanamayacak.

Facebook Avrupa'da ebeveynlerden izin isteyecek

Facebook, Avrupa Birliği'nin güncellenen veri güvenliği düzenlemesi uyarınca 25 Mayıs'tan itibaren Facebook Avrupalı çocuklar için ebeveynlerinden izin isteyecek. Veri güvenliği düzenlemesi kapsamında 16 yaş altındaki çocukların ebeveyni statüsündeki kişilerin, çocukların Facebook paylaşımları ve verilerinin Facebook tarafından kullanılması konusunda karar verme hakkına sahip olacak.

Facebook'tan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Mayıs ayı sonunda yeni düzenlemeye dair uygulamaların devreye gireceği belirtildi. Bu kapsamda ebeveynler, 16 yaş altındaki çocuklarının hesaplarına yönlendirilecek şirket reklamlarını da kontrol edebilecek ya da çocuklarının cinsel yönelimleri, dini inançları veya siyasi görüşlerine dair kişisel verilerini paylaşıma açıp açmayacaklarında söz sahibi olabilecek.

Facebook hesabı açma yaşı ise 13 olarak kalmaya devam edecek. Facebook yaptığı açıklamada, Avrupa'daki yeni veri güvenliği düzenlemesinin Facebook'un kullanıcıların yaşlarını denetlemesini kapsamadığını vurguladı.

Ancak buna rağmen Facebook, kullanıcılarının 13 yaşından küçük olduğuna dair kanıtlara ulaşırsa, sözkonusu kişilerden yaş teyidi isteyebilecek.

Ailelere onay bildirimi

Facebook'un 13 yaş altı çocukların velilerine kişisel ayarlar için onay bildirimi gönderebilmesi için çocukların ebeveynlerinin hesaplarını aratmaları gerekiyor. Bu şekilde velilerin hesaplarına teyit bildirimi gönderiliyor. Ayrıca yine ebeveynlerin onayını almak için çocukların hesaplarında velileri durumundaki kişilerin e-posta adreslerini belirtmeleri gerekiyor.

Yüz tanıma programı Avrupa'da başlatılıyor

Facebook açıklamasında ayrıca Mayıs ayı sonunda Avrupa'daki kullanıcılar için yüz tanıma uyglamasının da devreye gireceğini belirtti. Program 2011 yılı yaz aylarında Avrupa'da başlatılmış ancak Avrupalı veri güvenliği uzmanlarının itirazı üzerine geri çekilmişti. Facebook 2012 yılında kaydettiği biyometrik verileri sileceğini taahhüt etmişti.

Şirket bu kez kullanıcılara, fotoğraflarının kendilerinden habersiz Facebook'a yüklenmesi durumunda kendilerine bildirim göndermeyi taahhüt ediyor. Yüz tanıma uygulaması Avrupa'da yalnızca Facebook için devreye sokulacak. Şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarında kullanılmayacak.

Yüz tanıma uygulaması ABD'de Facebook'u mahkemelik etti. San Francisco'da bir mahkeme Salı günü izinsiz biometrik verilerini kaydettiği gerekçesiyle kullanıcıların Facebook'a yönelik toplu şikayetini kabul etti. Böylece şirkete karşı toplu dava açılabilecek.

DW,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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