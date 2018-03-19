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Facebook Bilgi Sızıntısı Eleştirilerinin Hedefinde

19.03.2018 18:43 | Son Güncelleme

50 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından uygunsuz biçimde ele geçirildiği yönündeki haberlerin ardından İngiltere ve Amerika’da Facebook’a ve sahibi Mark Zuckerberg’e yönelik eleştiriler yöneltildi

Facebook Bilgi Sızıntısı Eleştirilerinin Hedefinde

50 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından uygunsuz biçimde ele geçirildiği yönündeki haberlerin ardından İngiltere ve Amerika’da Facebook’a ve CEO'su Mark Zuckerberg’e yönelik eleştiriler yöneltildi.

İngiltere’de Meclis Medya Komisyonu Başkanı Damian Collins, Facebook’u kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmesi ve rızaları dışında paylaşılması riskini hafife almakla suçladı.

‘Zuckerberg ifade vermeli’

Collins, Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’den ya da başka bir Facebook yöneticisinden komisyonun önünde ifade vermesini isteyeceğini kaydetti.

Collins, Facebook’un bilgi sızıntısı riskini komisyon önünde istikrarlı biçimde hafife aldığını ve komisyona yanıltıcı yanıtlar verdiğini söyledi.

"Artık birilerinin sorumluluk alma vakti geldi" diyen Collins, "Artık Mark Zuckerberg’in Facebook sayfasının ardına saklanmayı bırakma zamanı" diye konuştu.

Collins, İngiltere merkezli Cambridge Analytic şirketinin başkanı Alexander Nix’i de yalan söylemekle suçladı. Nix geçen ay komisyona yaptığı açıklamada şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini ele geçirmekle suçlanan bir araştırmacıdan bilgi almadığını söylemişti.

Washington’da ise Demokrat parti Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Twitter’dan yaptığı açıklamada Mark Zuckerberg’in Senato Adalet Komisyonu önünde ifade vermesi gerektiğini söyledi.

Adalet Komisyonu üyesi Klobuchar "Bu araştırılması gereken büyük bir sızıntı. Bu platformların kendilerini denetleyemedikleri aşikar" ifadelerini kullandı.

‘Sektör Vahşi Batı’yı andırıyor’

Senato İstihbarat Komisyonu’nun en üst demokrat üyesi Mark Warner ise online siyasi reklam sektörünün Vahşi Batı’yı andırdığını söyledi ve düzenleme yapılmaması halinde bu alanın hiçbir zaman şeffaf hale gelemeyeceğini kaydetti.

Massachusetts başsavcısı Maura Healey ise Twitter’dan yaptığı açıklamada ofisinin konuyu araştıracağını bildirdi.

New York Times ve İngiliz The Guardian gazeteleri, Donald Trump’ın 2016 başkanlık seçimi kampanyasında çalışmasıyla bilinen Cambridge Analytica şirketinin Facebook kullanıcı bilgilerine uygun olmayan şekilde ulaştığı haberlerine yer vermişti. Haberlerde şirketin bilgileri sildiğini söylediği ancak bilgileri saklamaya devam ettiği ifade edilmişti.

Cambridge Analytica’nın eski çalışanı Chris Wylie şirketin 50 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini ele geçirdiğini ve bu şekilde kullanıcı eğilimlerini görerek reklam ve hikayelerle kullanıcıları hedef aldığını kaydetti.

Wylie, İngiliz Channel 4 kanalına yaptığı açıklamada şirketin bir akademisyen tarafından gelişitirilen uygulama ile anket doldurmayı kabul eden Facebook kullanıcılarının kendilerine ve kontaklarına dair bilgileri topladığını anlattı.

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