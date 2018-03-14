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‘Facebook Bir Canavara Dönüştü’

14.03.2018 18:30 | Son Güncelleme

Myanmar’daki soykırım iddialarını araştıran Birleşmiş Milletler, iddialarla ilgili ara raporunu önceki gün açıkladı. BM insan hakları uzmanlarının hazırladığı soruşturma raporunda sosyal medya devi Facebook’a ciddi suçlamalar yöneltildi

Myanmar’daki soykırım iddialarını araştıran Birleşmiş Milletler, iddialarla ilgili ara raporunu önceki gün açıkladı. BM insan hakları uzmanlarının hazırladığı soruşturma raporunda sosyal medya devi Facebook’a ciddi suçlamalar yöneltildi.

Birleşmiş Milletler, Facebook'un kullanımının, Myanmar'daki Arakan Müslümanlarına karşı nefreti körükleyerek, yaşanan katliamlarda "belirleyici bir rol" oynadığını öne sürdü. Myanmar'daki soykırım iddialarını soruşturan Birleşmiş Milletler soruşturma komisyonundan insan hakları özel raportörü Yanghee Lee, Facebook'un “bir canavara dönüştüğünü” söyledi.

“Facebook belirleyici bir rol üstlendi”

BM’nin Mynmar’daki soykırım iddialarını araştıran uluslararası komisyonun başkanı Marzuki Darusman, gazetecilere yaptığı açıklamada sosyal medyanın Myanmar'da yaşanan katliamlarda “belirleyici bir rol oynadığını” söyledi. Nefret söyleminin çatışmaların seviyesinin artmasında önemli bir etken olduğunu belirten Darusman, nefret söyleminin yayılmasında sosyal medyanın etkisini vurgulayarak, “sosyal medya Facebook ve Facebook sosyal medyadır ”dedi.

“Myanmar'da her şey Facebook üzerinden yapılır”

Birleşmiş Milletler Myanmar Soruşturma Komisyonu Özel Raportörü Yanghee Lee, Facebook'un kamu, özel ve özel hayatın büyük bir parçası olduğunu ve hükümetin bunu halka bilgi yaymak için kullandığını söyledi. Özel Raportör Yanghee Lee, Facebook'un Myanmar’da adeta bir canavara dönüştüğünü belirtti. Facebook'un fakir ülkeye yardım ettiğini, ancak nefret söylemini yaygınlaştırmak için de kullanıldığını öne sürdü.

Yanghee, Facebook’un kuruluş amaçları dışına çıktığını belirterek, “Myanmar'da her şey Facebook üzerinden yapılır. Facebook, Myanmar’da kamu mesajlarını iletmek için kullanıldı. Aşırı milliyetçi Budistlerin kendi özel Facebook sayfalarının olduğunu biliyoruz. Bu şekilde Arakan ya da diğer etnik azınlıklara karşı çok fazla şiddete ve çok fazla nefrete teşvik edildi. Aslında amaçladığı şey bu olmasa da korkarım ki Facebook artık bir canavara dönüştü” dedi.

Facebook iddialarla ilgili yaptığı açıklamada platformlarında, şiddeti teşvik eden nefret söylemine veya içeriğe yer olmadığını belirtti. Facebook, konuyla ilgili bir kaç yıldır Myanmar’da uzmanlarla çalıştıklarını ifade etti.

Şiddet yüzünden yüzbinler göçtü

Birleşmiş Milletler verilere göre, geçtiğimiz yıl Myanmar'daki şiddetten kaçan 700 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan’da etnik şiddet nedeniyle yüzlerce köy yakıldı. Yüzbinler yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. UNICEF raporuna göre 550 bin çocuk kamplarda yaşıyor ve 720 bin çocuk tehdit altında yaşıyor. Bölgede Müslümanlara ait 400 civarında köy yakıldığı raporlara yansıdı.

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