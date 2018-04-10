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Facebook: Cambridge Analytica'nın özel mesajlara da erişimi vardı

10.04.2018 21:24 | Son Güncelleme

Facebook, BBC'ye yaptığı açıklamada, Cambridge Analytica'nın topladığı veriler arasında özel mesajların da bulunduğunu söyledi.

Facebook: Cambridge Analytica'nın özel mesajlara da erişimi vardı

Facebook, Cambridge Analytica şirketinin erişimi olan veriler arasında kullanıcıların özel mesajlarının da bulunduğunu doğruladı.

Sosyal medya platformu, İngiliz akademisyenin tasarladığı kişisel veri toplama uygulamasını indiren 305.000 kişinin yüzde 0,5'inin aynı zamanda Facebook'un mesaj kutusuna da erişim hakkı vermiş olduğunu söyledi.

Ancak mesajlaşma farklı kullanıcıları da kapsadığından, verileri elde edilen kişilerin sayısı çok daha fazla olabilir.

Erişim hakkı olsa da özel mesajların Cambridge Analytica'nın eline geçip geçmediği ise belirsiz.

BBC'ye konuşan Facebook sözcüsü "2015'ten önce, Facebook politikası uyarınca program geliştiricilerin mesaj kutusuna erişimine izin veriliyordu ama yalnızca kullanıcının buna rızası olduğu durumlarda" dedi.

Sözcü, "Kayıtlarımıza göre çok az sayıda kişi, yaklaşık 1.500 kişi bilgilerinin Kogan'ın uygulamasıyla paylaşılmasına izin verdi. Bu özellik 2015'te kapatıldı" diye konuştu.

Uyarı mesajları

Cambridge Analytica, Pazartesi günkü açıklamasında Global Science Research Yöneticisi İngiliz akademisyen Alesandr Kogan'ın elde ettiği verilere 'yasal olarak sahip olduğunu' yineledi ve 'yüzlerce farklı firmanın da Facebook verilerini benzer şekilde kullandığını' söyledi.

Facebook, verileri Cambridge Analytica'yla paylaşılan 87 milyon kişiden biri olduğu tespit edilen kullanıcılarına uyarı mesajları göndermeye başladı.

Veriler arasında mesajların da bulunduğu açıklaması bu uyarıların ardından geldi.

Bu rakam, İngiliz akademisyen Kogan'ın testini yapan kullanıcılar, arkadaşları ve uygulamanın kişisel veri kayıtlarını tuttuğu kişileri kapsıyor. Cambridge Analytica, yalnızca 30 milyon ABD vatandaşının verilerine sahip olduğunu söylemişti.

Facebook, 1.500 kullanıcıdan hiç birinin SMS mesajlarına da erişim sağlandığını düşünmüyor. Ama bazıları tüm mesajların aynı yerden gönderildiği uygulamalar kullanıyordu.

Facebook: Cambridge Analytica'nın özel mesajlara da erişimi vardı

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