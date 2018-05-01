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Facebook Çöpçatanlığa Başlıyor

01.05.2018 23:51 | Son Güncelleme

Facebook’un kurucusu MarkZuckerberg, hizmetin amacının insanlar arasında “uzun soluklu ilişkiler” oluşturmak olduğunu söyledi

Facebook Çöpçatanlığa Başlıyor

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal medya platformunun bundan böyle “çöpçatanlık” hizmeti vereceğini açıkladı.

Zuckerberg, Facebook’un yeni arkadaşlıklar kurma konusunda uzman olduğunu ve platformun bu nedenle çöpçatanlık işi için en uygun mecra olduğunu belirtti.

Zuckerberg, “Facebook’ta kendini bekar olarak tanımlayan 200 milyondan fazla kullanıcı var” dedi.

Facebook üzerinden verilecek hizmet, kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterecek.

Uzmanlara göre bu hizmet, kullanıcıların Facebook’ta daha fazla vakit geçirmelerini sağlayabilir.

Amerika’da çöpçatanlık hizmeti sunan Match, E-Harmony, OkCupid gibi web sitelerinin yanı sıra Tinder ve Bumble gibi telefon uygulamaları da oldukça yaygın.

Zuckerberg hizmetin amacının insanlar arasında “uzun soluklu ilişkiler” oluşturmak olduğunu söyledi.

Çöpçatanlık hizmetinin ne zaman başlatılacağı henüz açıklandı.

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