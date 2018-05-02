Facebook çöpçatanlığa başlıyor

Bu açıklama, Tinder uygulamasının hisselerinde düşüşe neden oldu.Facebook çöpçatanlık işine giriyor. Dünyanın en büyük sosyal medya şirketinin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, çok yakında Facebook'ta çöpçatanlık işlevinin kullanıma açılacağını söyledi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San José kentinde düzenlenen şirket içi F8 konferansında konuşan Zuckerberg, bu özellik için kullanıcıların ayrı profiller açması gerekeceğini ve söz konusu profillerin de sadece diğer benzer profil sahipleri tarafından görülebileceğini açıkladı. Zuckerberg, veri güvenliğine özellikle dikkat edildiğini de kaydetti. Bu açıklama, borsada da geniş yankı buldu. Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder'ın sahibi Match Grubu'nun hisseleri beşte bire yakın değer kaybetti.

Facebook'un, kullanıcıları hakkında elinde bulunan devasa veri tabanından yararlanarak, yeni uygulamasında kullanıcılara eş önerisinde bulunup bulunmayacağı ise, henüz kesinliğe kavuşmuş değil. Kullanıcılar arasında iletişimin yeni bir mesajlaşma sistemi üzerinden gerçekleşmesi öngörülüyor. Yeni özelliğe sahip çöpçatanlık profillerinin, kullanıcıların normal Facebook arkadaşları tarafından ise görülemeyeceği bildiriliyor. "Facebook'ta 200 milyon kişi statülerini single olarak kaydetmiş, demek ki bu konuda yapılacak bir şeyler var" diyen Zuckerberg, yeni uygulama aracılığıyla özellikle uzun süreli ilişkilerin önünü açmak istediklerini belirtti ve bu işlevin yakında kullanıma açılacağını duyurdu.

Facebook'un sağlayacağı ücretsiz bir çöpçatanlık hizmetinin, ek ücret gerektiren üyelik modelleri ile ayakta duran Tinder gibi uygulamaları yoğun baskı altına sokabileceği belirtiliyor.

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dpa, AÜ/GY

