Facebook Güvenlik Ayarlarını Değiştiriyor

Cambridge Analytica skandalı sonrasında Facebook, kullanıcılarının gizlilik ve güvenlik ayarlarında değişiklikleri daha kolay yapabilmesi için adımlar atıyor.

Sosyal medya devi aynı zamanda, Android işlemcili telefon kullanıcılarının telefonlarındaki rehber, arama ve kısa mesaj geçmişlerini kaydettikleri için eleştiri altında.

Facebook, Çarşamba günü “Şikayetlerinizi net şekilde duyduk” diyerek bir açıklama yaptı ve gizlilik ayarlarında değişikliklerin geleceğini belirtti.

Ancak bu değişiklikler, var olan gizlilik politikalarını ve kullanıcıların hangi bilgilerini kaydettiklerini değiştirmeyecek. Sadece kullanıcılar, gizlilik ve güvenlik ayarlarını daha kolay kontrol edebilecek.

Facebook aynı zamanda Avrupa’da 25 Mayıs itibariyle daha sıkı yasal kontroller altında olacak.

Veri toplama şirketi Cambridge Analytica, Facebook’tan elde ettiği kullanıcı bilgilerini Trump’ın seçim kampanyası yararına kullandığı iddiasıyla eleştiri toplamıştı.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, gelecek ay Cambridge Analytica skandalıyla ilgili Kongre’de ifade vermeyi kabul etti.