Facebook hakkınızda neler biliyor?

Bu kısımda Facebook’un hakkınız sahip olduğu bazı bilgiler sizi şaşırtabilir. Örneğin kullandığınız mobil cihazınızın ne kadar eski olduğu, ailenizden uzakta yaşadığınız, bu bilgiyi kişisel verilerinize eklememiş olsanız da yeni evli olduğunuz, bir hafta önce seyahatten döndüğünüz ya da bekar evinde yaşadığınız gibi bilgiler yer alabiliyor.

Üçüncü sıradaki yeşil logonun yanındaki Bilgilerin’e gidin. Burada da Kategorilerin’i seçin.

Facebook takibinden nasıl çıkabileceğinizi derledik.Facebook siz her ne kadar fotoğraf veya konum paylaşmamış olsanız da sizi adım adım takip ediyor. Facebook uygulamasını mobil cihazınızdan her kullanışınızda sizin nerede olduğunuzu kayıt altına alıyor. Seyahatten ne zaman döndüğünüz ya da beğendiğiniz ünlü isimlerden hangi görüşte olduğunuzu, internette ziyaret ettiğiniz diğer sayfalardan size hangi reklamı göndermesi gerektiğini biliyor. İşte Facebook'un hakkınızda neler bildiğini öğrenmek ve size gelen reklamları kontrol altına almanız için yapabilecekleriniz:

Eğer buradaki bilgileri silmek istiyorsanız, kutucuğun sağındaki X işaretine tıklamanız gerekiyor.

Buradaki bilgiler aslında Reklamlar’a girdikten sonra ekranda karşınıza çıkan ilk iki seçenekteki İlgi alanların ve Etkileşimde bulunduğun reklam verenler kısmındaki bilgilere göre kategorize ediliyor.

İlgi alanların bölümünde ilgilendiğiniz haber, firma, kişi ve seyahat ettiğiniz yerler kayıt altına alınmış. Aldığınız reklamlar da işte tüm bu ilgi alanlarınıza göre değişiyor.

Bu bölümde siz seyahat fotoğraflarınızı Facebook’ta paylaşmasanız bile o sizin adım adım nerede olduğunuzu ve ne zaman seyahatten döndüğünüzü biliyor. Çünkü mobil cihazını kullandığınız yer kayıt altına alınıyor.

Buradaki bilgileri silmek istiyorsanız kutucuğun sağ üst köşesindeki X işaretini tıklayabilir ya da ilgili reklam kutucuğunu tıklayıp en altta beliren “. ile hala ilgileniyor musunuz?” bölümünden Hayır’ı yani mutsuz emojiyi seçebilirsiniz.

Etkileşimde bulunduğun reklam verenler bölümünde ise sizin internet sitesini ziyaret ettiğiniz firmalar kayıtlı. Bu firmalardan reklam almaya devam etmek istemiyorsanız yine yukarıdaki işlemleri gerçekleştirerek tek tek silmeniz gerekiyor.