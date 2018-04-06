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Facebook hakkınızda neler biliyor?

06.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Facebook’un hakkınızda neler bildiğine şaşıracaksınız: Seyahatten ne zaman döndüğünüzü, hangi görüşte olduğunuzu, size hangi reklamı göndermesi gerektiğini biliyor.

Facebook hakkınızda neler biliyor?

Facebook takibinden nasıl çıkabileceğinizi derledik.Facebook siz her ne kadar fotoğraf veya konum paylaşmamış olsanız da sizi adım adım takip ediyor. Facebook uygulamasını mobil cihazınızdan her kullanışınızda sizin nerede olduğunuzu kayıt altına alıyor. Seyahatten ne zaman döndüğünüz ya da beğendiğiniz ünlü isimlerden hangi görüşte olduğunuzu, internette ziyaret ettiğiniz diğer sayfalardan size hangi reklamı göndermesi gerektiğini biliyor. İşte Facebook'un hakkınızda neler bildiğini öğrenmek ve size gelen reklamları kontrol altına almanız için yapabilecekleriniz:

Facebook sayfanızı açın ve Ayarlar bölümüne gidin.

Daha sonra ekranın solunda beliren Reklamlar’a tıklayın.

Üçüncü sıradaki yeşil logonun yanındaki Bilgilerin’e gidin. Burada da Kategorilerin’i seçin.

Bu kısımda Facebook’un hakkınız sahip olduğu bazı bilgiler sizi şaşırtabilir. Örneğin kullandığınız mobil cihazınızın ne kadar eski olduğu, ailenizden uzakta yaşadığınız, bu bilgiyi kişisel verilerinize eklememiş olsanız da yeni evli olduğunuz, bir hafta önce seyahatten döndüğünüz ya da bekar evinde yaşadığınız gibi bilgiler yer alabiliyor.

Eğer buradaki bilgileri silmek istiyorsanız, kutucuğun sağındaki X işaretine tıklamanız gerekiyor.

Buradaki bilgiler aslında Reklamlar’a girdikten sonra ekranda karşınıza çıkan ilk iki seçenekteki İlgi alanların ve Etkileşimde bulunduğun reklam verenler kısmındaki bilgilere göre kategorize ediliyor.

İlgi alanların bölümünde ilgilendiğiniz haber, firma, kişi ve seyahat ettiğiniz yerler kayıt altına alınmış. Aldığınız reklamlar da işte tüm bu ilgi alanlarınıza göre değişiyor.

Bu bölümde siz seyahat fotoğraflarınızı Facebook’ta paylaşmasanız bile o sizin adım adım nerede olduğunuzu ve ne zaman seyahatten döndüğünüzü biliyor. Çünkü mobil cihazını kullandığınız yer kayıt altına alınıyor.

Buradaki bilgileri silmek istiyorsanız kutucuğun sağ üst köşesindeki X işaretini tıklayabilir ya da ilgili reklam kutucuğunu tıklayıp en altta beliren “. ile hala ilgileniyor musunuz?” bölümünden Hayır’ı yani mutsuz emojiyi seçebilirsiniz.

Etkileşimde bulunduğun reklam verenler bölümünde ise sizin internet sitesini ziyaret ettiğiniz firmalar kayıtlı. Bu firmalardan reklam almaya devam etmek istemiyorsanız yine yukarıdaki işlemleri gerçekleştirerek tek tek silmeniz gerekiyor.

Eğer Facebook’un size internetteki ilgi alanlarınıza göre reklam göndermesini istemiyorsanız mavi logolu Reklam ayarları bölümünde değişiklik yapmanız gerekiyor. Çünkü bu ayarlar siz hesap oluşturduğunuzda otomatik olarak reklam verenlere açık oluyor. Bunu kapatmak için Reklam ayarları’nın altındaki İnternet sitelerini ve uygulamaları kullanmana dayalı reklamlar bölümüne gidin. Sol alttaki Ayar Seç’e tıklayın ve Kapalı’yı seçin.

Aynı şekilde Facebook Şirketleri dışındaki uygulamalarda ve internet sitelerinde yayınlanan reklamlar’a da tıklayıp Hayır seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Facebook sadece sizin beğendiğiniz sayfaları ilgilenir diye arkadaşlarınıza da gönderiyor. Eğer bu seçeneği de kaldırmak istiyorsanız reklam ayarlarındaki Sosyal eylemlerini içeren reklamlar kısmındaki Hiç Kimse seçeneğini ayarlamanız gerekiyor.

BD/BS

© Deutsche Welle Türkçe

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